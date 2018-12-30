закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Die Welt: Россияне догадываются, что их действительно ждет

2
  • 30.12.2018, 10:57
  • 2,909

2018-й стал годом отрезвления.

Кто хочет знать, как выглядит реалистичный взгляд влиятельных людей на российскую экономику, тому стоит послушать не Владимира Путина, а Эльвиру Набиуллину, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

В отличие от президента, хрупкая глава ЦБ не может говорить о том, что в 18-м году его правления все было хорошо и лучше, чем говорят критически настроенные по отношению к системе пессимисты. Так, 55-летняя Набиуллина в середине декабря снова удивила большую часть экспертов, повысив ключевую ставку на четверть процента до 7,75 процентов. Это второе повышение в течение полугода, в то время как после 2014 года ставка постепенно снижалась. Внешняя и внутренняя нестабильность слишком высока, из-за чего особенно важно действовать превентивно, отметила Набиуллина.

Эта открытость отрезвляет. Набиуллина — меж двух огней. С одной стороны, она знает, что экономика с трудом выбирается из своего самого продолжительного постсоветского кризиса, и экономический рост в 2018 году составит самое большее 1,7 % (скромный показатель для страны с переходной экономикой), из-за чего было срочно необходимо стимулирующее повышение ключевой ставки. С другой стороны, она, по собственному признанию, понимает, насколько сильно вновь подстегнет успешно обузданную инфляцию вынужденное для пополнения бюджета повышение ставки НДС с 1 января и связанное с санкциями обесценивание рубля. Из-за этих опасений Набиуллина решила пойти на повышение ключевой ставки и принимает в расчет, что экономика не только не будет расти, но даже ощутит потери.

Даже Кремль ведет себя сдержанно

Россия и ее население с экономической точки зрения находятся в постоянном кризисном режиме. При этом 2018 год был еще относительно удачным, ВВП страны после двух лет рецессии (2015 и 2016) и года небольшого роста вырос на 1,7 %. Но прогнозы на ближайшие годы выглядят хуже. Особенно тяжелым должен стать следующий год.

Согласно прогнозу Высшей школы экономики, рост сократится до 1,3%. Такого мнения придерживается даже настроенное в целом оптимистично министерство экономического развития. В консервативном прогнозе речь идет о росте в размере одного процента.

Пессимизм относительно 2019 года отмечается и среди немецких компаний в России, как показали результаты опроса по деловому климату, проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой. Только 41% опрошенных настроены оптимистично, в то время как год назад на подъем рассчитывали 80%. 36 % опрошенных опасаются стагнации в 2019 году, 23 % — ухудшения состояния российской экономики. Только 30 % менеджеров ожидают в следующем году роста экспорта. Волатильный курс рубля и западные санкции называются основными факторами риска.

Кроме того, экономисты ВШЭ видят и другие значительные риски. В их число входит падение цен на нефть и связанное с глобальной конъюнктурой снижение экспорта. Это и расходы на приспособление к санкциям и повышение ставки НДС. К тому же принято новое бюджетное правило, при помощи которого правительство планирует сократить зависимость от цен на нефть. Доходы от продажи нефти, которые превышают зафиксированные в бюджете показатели (в настоящее время заложена ценовая планка в 40 долларов за баррель), должны будут идти не в экономику, а в Национальный резервный фонд.

Тем временем население, кажется, догадывается, что его ждет. Хотя по данным опроса ВЦИОМ, в ноябре еще 58% россиян были «в целом» довольны, а 21% «частично» довольны нынешней жизнью, социальный оптимизм — то есть ожидания относительно улучшения жизненной ситуации семьи — пугающе быстро снижается, отмечает ВЦИОМ. Если в 2016 году индекс был на уровне 51%, в 2017 — 61%, то сейчас он снизился до 40%. А индекс оценки экономической ситуации в стране снизился до 43%, после того как годом ранее и в год аннексии Крыма в 2014 году он составлял 59 %.

Уверенность россиян снижается

То, что с развитием что-то идет не так, люди стали замечать уже давно. Реальные доходы населения внезапно начали снижаться после аннексии Крыма, в то время как ранее они росли каждый год с момента прихода Путина к власти. Если они снизятся и в декабре этого года, то это будет уже пятый год снижения.

Русские научились жить с этими экономическими трудностями. При этом им помогает обесценивание рубля, если принимать в расчет, что ты отказываешься от подорожавших импортных продуктов и поездок за границу. Многие прибегли к потребительским кредитам, которые в последнее время пережили стремительный рост, это сгладило некоторые трудности. Кроме того, люди искали и обходные пути, как отмечает газета «Ведомости». Так, искали лазейки, чтобы достать западный сыр, на импорт которого был введен запрет. Несмотря на общий патриотический настрой, люди ехали в балтийские страны, чтобы оформить американскую визу. А если въехать в соседнюю Украину напрямую не получалось, летели в Минск, чтобы оттуда отправиться в Киев.

Цена, которую население платит за внешнеполитическую авантюру, тем не менее, высока. И люди подозревают, что она будет еще выше, и благосостояние в сложном 2019 году снизится. Они уже начинают настраиваться на это. Осторожность в отношении потребительских кредитов растет. Рост потребления в последнее время уже снизился, отметила Набиуллина.

Самого главу Кремля все это, очевидно, не тревожит. На своей уже 18-й ежегодной пресс-конференции он транслировал ободряющие лозунги. Российская экономика не только приспособилась к западным санкциям, определенные отечественные секторы даже получили толчок к развитию, отметил Путин.

Это тоже правда. Но реализуется ли — и если да, то когда — то, что он объявил новой целью, покажет время. «Я думаю, что по объему экономики нам вполне по силам занять пятое место среди крупнейших экономик мира, — сказал Путин. — Думаю, что мы это сделаем». В настоящее время Россия в рейтинге МВФ находится на 11 месте с показателем в 1,7 триллиона долларов. Пятое место в настоящее время занимает Великобритания с примерно пятью триллионами долларов.


популярное за неделю

Мнение

Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич