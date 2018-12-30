Die Welt: Россияне догадываются, что их действительно ждет 2 30.12.2018, 10:57

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2018-й стал годом отрезвления.

Кто хочет знать, как выглядит реалистичный взгляд влиятельных людей на российскую экономику, тому стоит послушать не Владимира Путина, а Эльвиру Набиуллину, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

В отличие от президента, хрупкая глава ЦБ не может говорить о том, что в 18-м году его правления все было хорошо и лучше, чем говорят критически настроенные по отношению к системе пессимисты. Так, 55-летняя Набиуллина в середине декабря снова удивила большую часть экспертов, повысив ключевую ставку на четверть процента до 7,75 процентов. Это второе повышение в течение полугода, в то время как после 2014 года ставка постепенно снижалась. Внешняя и внутренняя нестабильность слишком высока, из-за чего особенно важно действовать превентивно, отметила Набиуллина.

Эта открытость отрезвляет. Набиуллина — меж двух огней. С одной стороны, она знает, что экономика с трудом выбирается из своего самого продолжительного постсоветского кризиса, и экономический рост в 2018 году составит самое большее 1,7 % (скромный показатель для страны с переходной экономикой), из-за чего было срочно необходимо стимулирующее повышение ключевой ставки. С другой стороны, она, по собственному признанию, понимает, насколько сильно вновь подстегнет успешно обузданную инфляцию вынужденное для пополнения бюджета повышение ставки НДС с 1 января и связанное с санкциями обесценивание рубля. Из-за этих опасений Набиуллина решила пойти на повышение ключевой ставки и принимает в расчет, что экономика не только не будет расти, но даже ощутит потери.

Даже Кремль ведет себя сдержанно

Россия и ее население с экономической точки зрения находятся в постоянном кризисном режиме. При этом 2018 год был еще относительно удачным, ВВП страны после двух лет рецессии (2015 и 2016) и года небольшого роста вырос на 1,7 %. Но прогнозы на ближайшие годы выглядят хуже. Особенно тяжелым должен стать следующий год.

Согласно прогнозу Высшей школы экономики, рост сократится до 1,3%. Такого мнения придерживается даже настроенное в целом оптимистично министерство экономического развития. В консервативном прогнозе речь идет о росте в размере одного процента.

Пессимизм относительно 2019 года отмечается и среди немецких компаний в России, как показали результаты опроса по деловому климату, проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой. Только 41% опрошенных настроены оптимистично, в то время как год назад на подъем рассчитывали 80%. 36 % опрошенных опасаются стагнации в 2019 году, 23 % — ухудшения состояния российской экономики. Только 30 % менеджеров ожидают в следующем году роста экспорта. Волатильный курс рубля и западные санкции называются основными факторами риска.

Кроме того, экономисты ВШЭ видят и другие значительные риски. В их число входит падение цен на нефть и связанное с глобальной конъюнктурой снижение экспорта. Это и расходы на приспособление к санкциям и повышение ставки НДС. К тому же принято новое бюджетное правило, при помощи которого правительство планирует сократить зависимость от цен на нефть. Доходы от продажи нефти, которые превышают зафиксированные в бюджете показатели (в настоящее время заложена ценовая планка в 40 долларов за баррель), должны будут идти не в экономику, а в Национальный резервный фонд.

Тем временем население, кажется, догадывается, что его ждет. Хотя по данным опроса ВЦИОМ, в ноябре еще 58% россиян были «в целом» довольны, а 21% «частично» довольны нынешней жизнью, социальный оптимизм — то есть ожидания относительно улучшения жизненной ситуации семьи — пугающе быстро снижается, отмечает ВЦИОМ. Если в 2016 году индекс был на уровне 51%, в 2017 — 61%, то сейчас он снизился до 40%. А индекс оценки экономической ситуации в стране снизился до 43%, после того как годом ранее и в год аннексии Крыма в 2014 году он составлял 59 %.

Уверенность россиян снижается

То, что с развитием что-то идет не так, люди стали замечать уже давно. Реальные доходы населения внезапно начали снижаться после аннексии Крыма, в то время как ранее они росли каждый год с момента прихода Путина к власти. Если они снизятся и в декабре этого года, то это будет уже пятый год снижения.

Русские научились жить с этими экономическими трудностями. При этом им помогает обесценивание рубля, если принимать в расчет, что ты отказываешься от подорожавших импортных продуктов и поездок за границу. Многие прибегли к потребительским кредитам, которые в последнее время пережили стремительный рост, это сгладило некоторые трудности. Кроме того, люди искали и обходные пути, как отмечает газета «Ведомости». Так, искали лазейки, чтобы достать западный сыр, на импорт которого был введен запрет. Несмотря на общий патриотический настрой, люди ехали в балтийские страны, чтобы оформить американскую визу. А если въехать в соседнюю Украину напрямую не получалось, летели в Минск, чтобы оттуда отправиться в Киев.

Цена, которую население платит за внешнеполитическую авантюру, тем не менее, высока. И люди подозревают, что она будет еще выше, и благосостояние в сложном 2019 году снизится. Они уже начинают настраиваться на это. Осторожность в отношении потребительских кредитов растет. Рост потребления в последнее время уже снизился, отметила Набиуллина.

Самого главу Кремля все это, очевидно, не тревожит. На своей уже 18-й ежегодной пресс-конференции он транслировал ободряющие лозунги. Российская экономика не только приспособилась к западным санкциям, определенные отечественные секторы даже получили толчок к развитию, отметил Путин.

Это тоже правда. Но реализуется ли — и если да, то когда — то, что он объявил новой целью, покажет время. «Я думаю, что по объему экономики нам вполне по силам занять пятое место среди крупнейших экономик мира, — сказал Путин. — Думаю, что мы это сделаем». В настоящее время Россия в рейтинге МВФ находится на 11 месте с показателем в 1,7 триллиона долларов. Пятое место в настоящее время занимает Великобритания с примерно пятью триллионами долларов.