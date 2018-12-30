Time: Посредником между Дерипаской и Манафортом был агент ГРУ 30.12.2018, 11:14

Этот же человек был замешан в попытке повлиять выборы в Черногории.

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, против которого США в декабре ввели санкции, был связан с президентской кампанией нынешнего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, выяснил журнал Time (перевод – РБК).

Согласно проведенному им расследованию, Бояркин «являлся ключевым связующим звеном» между экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской (последнего издание называет «могущественным союзником президента России Владимира Путина»).

Бояркин, как указывает Time, этой осенью дал первое интервью средствам массовой информации. В беседе с представителями журнала экс-разведчик, по данным издания, признал, что во время президентской кампании 2016 года в США «был на связи» с Манафортом от имени Дерипаски. «Он [Манафорт] задолжал нам много денег. И он предлагал способы, которыми мог бы вернуть их», — цитирует Time Бояркина.

К весне 2016 года, когда Манафорт присоединился к кампании нынешнего главы США, он «был почти сломлен», поясняет издание. Ветеран-политтехнолог, по его данным, к этому времени имел долги на миллионы долларов. На эти деньги Манафорт покупал роскошную недвижимость, одежду, автомобили и антиквариат. Согласно судебным материалам против Манафорта в США и на Каймановых островах, в этот же период он был должен «боссу Бояркина», Олегу Дерипаске, замечает издание. С главы предвыборного штаба Трампа российский бизнесмен, по его информации, требовал денег за неудачную коммерческую сделку на Украине и по другим контрактам.

Роль Бояркина в деле состояла в том, чтобы эти средства у Манафорта забрать. «Я сильно надавил на него», — рассказал Time экс-офицер ГРУ, однако это оказалось малоэффективным. В петиции, зарегистрированной юристами Дерипаски в 2014 году на Каймановых островах, утверждается, что Манафорт и его тогдашний партнер «просто исчезли» с $19 млн, которые им предоставил российский бизнесмен.

В апреле 2016 года, когда имя Манафорта стало появляться в американских газетах, он бесплатно помогал кампании Трампа в качестве советника. При этом всю информацию, которой владел Манафорт, он передавал «своему давнему покровителю в Москве», Дерипаске, замечает Time. В серии его писем российскому предпринимателю, которые осенью прошлого года рассекретили The Atlantic и Washington Post, Манафорт упоминает человека, личность которого официально так и осталась неизвестной, замечает Time. «Наш друг В.», — пишет сотрудник предвыборной кампании Трампа. Журнал полагает, что так Манафорт называет Бояркина.

Сам экс-разведчик в интервью изданию сообщил, что его знакомство с Манафортом произошло еще в 2006 году. Тогда, по его словам, оба они по просьбе Дерипаски участвовали в финансировании партии в Черногории. Российский бизнесмен, как напоминает издание, в 2005 году вложил в эту страну деньги, приобретя контроль над огромным алюминиевым заводом, на который приходилась примерно половина экспорта Черногории и одна шестая всей ее экономики. В следующем году Дерипаска, как указывает Time, решил поддержать стремление черногорцев сделать свою страну независимой. Это означало попытку убедить мир признать Черногорию независимым государством, уточняет журнал.

Сам Манафорт, как напоминает Time, впоследствии открыто признавался, что «работал на Дерипаску», в том числе в «проекте референдума в Черногории, который позволил бы этой стране стать членом ЕС». О подобной возможности Манафорт отзывался как о «мере, против которой выступает Россия».

Официально именно из-за работы в Черногории (по данным Минфина США, Бояркин вместе с Дерипаской финансировали в этой стране неназванную партию во время выборов в 2016 году) Вашингтон в декабре ввел санкции против бывшего разведчика из России.