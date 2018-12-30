Какими сюрпризами 2018 год запомнился белорусским водителям 30.12.2018, 11:17

Топливо дорожало, мосты давали слабину, каршеринг запускался.

Время перевернуть автомобильный календарь, бегло просмотреть страницы и отложить его в сторонку. Несмотря на то что обычно старый год клянут, для водителей 2018-й не принес много негатива. Да, было подорожание топлива на копеечку, напрягала неконкретная ситуация с госпошлиной, а тут еще грядущие новшества в виде СБКТС, пишет onliner.by.

Но ведь случалось и немало хорошего. Белорусы стали больше покупать новых автомобилей в наших салонах, на рынок приходили сервисы по каршерингу, наметилась какая-никакая электромобилизация. Словом, есть что вспомнить между оливье и очередным просмотром «Иронии...».

Подорожание топлива

В последнее время регулятор выбрал оригинальную тактику повышения цен на топливо: буквально по копеечке едва ли не каждую неделю. Каждое такое сообщение уже не вызывает удивления и даже обзавелось мемами.

Источник: onliner.by

Зато сейчас уместно вспомнить, какими же были цены на топливо год назад: «АИ-95 — 1 рубль 27 копеек за 1 литр; АИ-92 — 1 рубль 19 копеек за 1 литр; ДТ — 1 рубль 29 копеек за 1 литр».

А вот для сравнения нынешняя стоимость: «АИ-95 — 1 рубль 54 копейки, АИ-92 — 1 рубль 43 копейки, ДТ — 1 рубль 54 копейки».

Чего ждать? Очевидно, не снижения цен. Приведем недавнюю цитату вице-премьера Игоря Ляшенко: «Чтобы компенсировать потери НПЗ от налогового маневра, розничные цены на АЗС необходимо повысить на 5—7%».

ЭРА-ГЛОНАСС и СБКТС

Введение новшеств, которые преподносятся как блага для автомобилистов (те, впрочем, имеют другое мнение), похоже, откладывается. Во-первых, речь об ЭРА-ГЛОНАСС. По задумке система должна срабатывать в случае серьезной аварии, направлять экстренные службы на место происшествия даже тогда, когда пострадавшие не в силах определить свое местоположение. Прибор автоматически должен сообщать оператору координаты. А еще время ДТП, VIN, величину ударных перегрузок.

Источник: onliner.by

В России систему запустили с начала 2017 года, Беларуси была предоставлена отсрочка. Ранее сообщалось, что выпуск в обращение автомобилей без обязательного оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб возможен до 31 декабря 2018 года.

Однако когда две недели назад мы попытались выяснить, что ждет автомобилистов 1 января, то четких ответов не получили. Нам обещали, мол, конкретика появится вот-вот, но...

Во-вторых, говорилось о введении СБКТС — свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Как нам сообщали, «транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Для получения этого документа следует обращаться в аккредитованные испытательные лаборатории».

Планировалось, что СБКТС начнут требовать при регистрации автомобиля с 1 июля 2018-го. Однако в последний момент также было объявлено, что введение новшества откладывается.

Изменения в КоАП

В начале года вступили в силу довольно важные изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, теперь предусмотрено, что при оформлении происшествия, в котором участнику не причинены травмы, а имеются только механические повреждения транспортного средства либо повреждения имущества, водитель привлекается к ответственности за нарушение конкретного пункта (-ов) ПДД.

Что это значит на практике? Виновник мелкого дорожного происшествия сейчас может не опасаться больших штрафов, чем иногда спекулятивно пользовалась потерпевшая сторона.

Также сообщалось, что перестанут штрафовать за отсутствие при себе документов, предусмотренных ПДД. В то же время просили этим не злоупотреблять — процесс проверки занимает время.

Ужесточение коснулось «бесправников» — за повторное (в течение одного года) управление транспортным средством без действующего водительского удостоверения может грозить административный арест до 15 суток.

Путепроводы и мосты

В 2018-м мосты и путепроводы не раз давали слабину. Особенно чувствительным стало перекрытие треснувшей конструкции, ведущей через Припять в Житковичском районе (трещину заметили 7 декабря 2017 года). На время стройки переправа осуществлялась с помощью паромов и наплавного моста. Это создавало массу неудобств. Александр Лукашенко распорядился восстановить объект за предельно короткое время.

Мост был открыт через 11 месяцев. Фактически его построили заново.

Источник: onliner.by

А в начале года был признан аварийным мост через реку Сож. Из-за коррозии в одном из блоков конструкции пришла в негодность арматура.

Но самым заметным стало перекрытие движения на МКАД — 1 августа в районе пересечения с Игуменским трактом лопнула балка путепровода. В результате конструкция просела. В выводах комиссии Мингорисполкома, обследовавшей строение, первопричиной произошедшего назван большегрузный транспорт, не соблюдавший ограничения.

Работы в этом важном узле велись несколько месяцев. Пришлось нелегко, но надо отдать должное дорожникам — уже 20 октября на внешней стороне МКАД движение было открыто.

Госпошлина

Госпошлина за пользование дорогами и техосмотр неразрывно связаны последние годы. Налог, который называли странным, многие попросту перестали уплачивать. Непройденный техосмотр стал едва ли не самым массовым нарушением ПДД в Беларуси. По нашим данным, с января по сентябрь этого года на станциях диагностики побывало менее миллиона автомобилей (всего в стране зарегистрировано более 3 миллионов транспортных средств).

По сути, регулятор вынужден был признать опыт неудачным. Подтверждением тому стало заявление премьер-министра Сергея Румаса. В октябре он сообщил, что пошлину от ТО отвяжут, но и в стоимость топлива не включат (хотя это было бы логично).

На данный момент конкретики по-прежнему мало: сказано, что госпошлину будут оплачивать на срок от одного месяца, планируется задействовать «заявительный принцип через ЕРИП», новые правила могут вступить в силу 1 июля 2019-го. Но не ясно главное — как будет осуществляться контроль. Подождем...

Рынок новых автомобилей

У белорусских дилеров продажи пошли вверх. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, количество приобретенной легковой и коммерческой техники в третьем квартале 2018 года достигло 14 286 единиц. Это на 58% превышает объем продаж за аналогичный период 2017 года и ровно вдвое — показатели 2016-го.

Скриншот с сайта www.auto-baa.by

Как считают эксперты, активным продажам способствовали доступные кредиты и условия предоставления лизинга.

Специалисты обращают внимание на рост продаж Geely. После открытия завода возле Борисова к этой марке в Беларуси проявляют повышенный интерес. На данный момент в Минске работают три дилера производителя. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы — Atlas и Emgrand X7.

Источник: onliner.by

Аварийность

Традиционно на Onliner много внимания уделяется аварийности. Иногда может сложиться впечатление, что проблема не решается, ничего не делается и пр. Но это не так. Объективно, если смотреть на картину в целом, то в Минске тенденция позитивная — число учетных ДТП планомерно снижается.

По нашим данным, за январь — ноябрь число таких аварий в городе уменьшилось на 2,6% (по сравнению с теми же месяцами 2017-го), число пострадавших — на 5,5%, число погибших — на 31,4%.

Кому-то может показаться, что совершается много пьяных ДТП. Однако за год в столице количество нетрезвых аварий снизилось на 21,1%.

В Минской ГАИ основными причинами происшествий называют нарушение водителями правил проезда переходов и маневрирования, а также неправильно выбранный скоростной режим.

Напомним, в столице действует концепция «Добрая дорога» — детище Юрия Важника, председателя Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте.

Каршеринг

А еще в 2018-м активно запускались сервисы по каршерингу. Непривычный формат краткосрочной аренды автомобиля быстро полюбился минчанам. Найти машину, забронировать и открыть можно с помощью мобильного приложения. Удобство заключается также в автоматизации процесса, не предполагающего прямого контакта с оператором.

Сейчас в Минске работают три сервиса по каршерингу. В сентябре появилась информация об объединении первой каршеринговой компании DriveTime с крупным игроком, известным в России как «Делимобиль». На нашем рынке сервис продолжил работу под брендом Anytime. Сообщалось, что к концу 2018 года число автомобилей достигнет 200, а в течение трех лет их количество планируется довести до 1000.

Источник: onliner.by

Еще один игрок — компания «Везуха», которая объявила о начале работы в июле. Наконец, третьим каршеринговым сервисом стал WestGroup, стартовавший в октябре.

В 2017 году «Яндекс» и Uber решили объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок. Но реальные изменения пользователи увидели только в 2018-м. После интеграции двух платформ пассажиры стали жаловаться на сложности с вызовом автомобилей, на стоимость поездки, на водителей со средним баллом 4,2... Очевидно, это были трудности переходного периода, впоследствии ситуация нормализовалась. Однако ощущение, что минчане скорее потеряли старого доброго приятеля, остается и в конце уходящего года.