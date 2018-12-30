Из банковской системы РФ исчез еще один триллион рублей 5 30.12.2018, 11:25

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ФОто: reuters

Об этом стало известно после ревизии активов.

Ревизия активов банка «плохих долгов» примерно на 2 триллиона рублей показала, что половина из них невозвратные, пишет finanz.ru.

Источники погашения есть только у 50 процентов активов ПАО Банк "Траст", объединившего проблемные долги ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Бинбанк" и ПАО "Промсвязьбанк", сообщил в интервью Bloomberg председатель правления Траста Александр Соколов.

Банк России изначально рассчитывал вернуть 40-60 процентов стоимости активов "плохого" банка, но в начале месяца зампред Василий Поздышев сказал, что возврат будет ближе к нижней границе этого диапазона. По словам Соколова, диалог с ЦБ по реальной стоимости активов Траста может быть завершен до конца года.

Льготные кредиты

Из-за высокой концентрации деятельности банков на проектах бенефициаров "правовая конструкция" сделок часто была хуже, чем у других кредиторов, сказал Соколов. По его словам, многие кредиты были структурированы с balloon payments, когда значимая часть выплат приходится на конец пяти-, семи- или 10-летнего горизонта, "но под этим нет никакой разумной финансовой модели".

На 1 ноября отрицательный капитал Траста, которому ЦБ разрешил не соблюдать нормативы, был около 650 миллиардов рублей, и, по сути, это потенциальный убыток ЦБ, так как он финансирует банк, сказал аналитик Fitch Ratings Александр Данилов. Если банку придется досоздавать резервы из-за невозвратных активов, то расходы ЦБ возрастут, отметил он. Представитель Траста отказался от комментариев по резервам.

Уголовные дела

Качество активов банков дополнительно ухудшилось незадолго до санации - этому способствовали сделка по замене обеспеченного кредита O1 Group Бориса Минца на ее же долгосрочные облигации на 30 миллиардов рублей и транзакции АО "Рост банк" с группой "Сафмар" на "сотни миллиардов рублей", сказал Соколов. Новые руководители пытаются развернуть эти сделки в судах.

По словам Соколова, возбуждено "много" уголовных дел в отношении как бывших менеджеров, так и бывших собственников рухнувших кредитных организаций.

"В основном это мелкие кейсы, - сказал он. - Понятно, что уголовное дело по факту дачи взятки кратно проще, чем доказательство преднамеренного банкротства в сложно структурированном финансовом холдинге".