Ким Чен Ын написал письмо президенту Южной Кореи 1 30.12.2018, 11:40

Правитель КНДР попросил в 2019 году проводить больше совместных саммитов.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын написал письмо южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину. В нем главе Южной Кореи он предложил в следующем году проводить больше совместных саммитов. Таким образом Ким Чен Ын выразил надежу скорее достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на заявление администрации Мун Чжэ Ина сообщает агентство Yonhap (перевод – РБК).

Мун Чжэ Ина Ким Чен Ын также призвал продолжать их совместные усилия «по созданию и сохранению мира и процветания» в регионе в следующем году. «Лидеры двух Корей в этом году предприняли практические меры, чтобы преодолеть давнюю конфронтацию между странами», — процитировал также северокорейского лидера на брифинге пресс-секретарь Синего дома Ким Юи-Кеом.

В уходящем году лидеры Южной и Северной Кореи после нескольких лет противостояния, которые были отмечены ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна, провели целых три саммита. Своим письмом южнокорейскому лидеру Ким Чен Ын, как замечает Reuters, еще раз отметил драматическую разрядку отношений между странами, которая произошла в течение последних 12 месяцев.