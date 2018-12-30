«Все ближе тот момент, когда Путин покинет Россию» Галина Сидорова, «Радио Свобода»

30.12.2018, 11:59

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Причем не в одиночестве, а вместе со всей своей бандой «государевых мужей».

Об уходящем годе как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Годы, однако, бывают разные. Впрочем, как и покойники.

Во время новогоднего приема, на сей раз в Большом театре, президент России, блюдя традицию, говорил только о хорошем. В его понимании, естественно. Назвал главными событиями 2018-го "блестяще прошедший" чемпионат мира по футболу и открытие Крымского моста. Накануне Путин заверил россиян, что свежеиспытанная ракета "Авангард" – лучший подарок к Новому году. Типа, в каждую семью по ракете, и будет вам счастье. В том же тренде – и выпущенный Министерством обороны подарочный календарь. Армейский "юмор" в духе главнокомандующего: подпись к фото января с изображением подвижной пусковой установки с нацеленной на зрителя ракетой – "Доставка грузов в любую точку мира"; фотография курсанток, украшающая мартовский лист, подписана: "Стрельба глазами – тайное оружие Кремля", а девушка сентября – целящаяся в зрителя снайперша с пояснением: "От некоторых женщин сносит голову".

Незадолго до новогодних торжеств в ходе ежегодной пресс-конференции хозяин Кремля попытался разъяснить народу, что в стране, и не только по армейской части, все лучше, чем кажется. Конечно, среди чиновников еще встречаются те, кто "кое-где у нас порой", но "нужно работать с людьми, и с чиновниками тоже, ведь и среди них есть много порядочных и деятельных людей". В этой связи Путину пришел в голову образ Моисея, водившего еврейский народ 40 лет по пустыне. "Но, – посетовал президент, – мы не можем 146 миллионов по пустыне водить". И по поводу "пропасти между доходами разных групп россиян" нашлось объяснение: "К сожалению, это мировая тенденция, во всяком случае, в крупных экономиках так происходит... Посмотрите на Штаты – разрыв между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто получает достаточно скромно, по их меркам, увеличивается. Предвыборный штаб Трампа, мол, уловил это обстоятельство и использовал его в предвыборной борьбе, и они оказались правы. Мы конечно, должны это учитывать, и как минимум кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности".

И вот примерно на этом месте "президентское хорошее" как-то само собой и исчерпалось.

Чем же "нехорошим" запомнился уходящий год?

Лицемерием власти. Пенсионная реформа – повышение пенсионного возраста под сурдинку увеличения пенсий и, соответственно, "заботы о стариках". 2018-й, по расчетам экспертов Высшей школы экономики, может закончиться падением реальных доходов населения, несмотря на увеличение зарплат. А в следующем ситуация только ухудшится. Любопытно, что министр финансов при этом кивает на Росстат: плохо, мол, считают. В конце года премьер-министр даже принял меры, уволил главу Росстата – видимо, чтобы новый назначенец считал правильно. Что касается пенсий, то их реальный размер за 10 месяцев 2018 года оказался на 2,7 процента ниже уровня за тот же период 2017 года.

Однако не всем россиянам в уходящем году жилось плохо. Чиновникам жилось вполне хорошо. А иным так просто отлично, о чем мы узнали благодаря расследованиям журналистов и блогеров. Если верить расследованию Meduza.io, семья московского вице-мэра Петра Бирюкова, к примеру, разжилась девятью пентхаусами за 1,6 млрд рублей. А владеет комплексом "Легенда Цветного", местом расположения "легендарных квартир", холдинг Capital Group. Связанные с ним компании в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства.

Или вот настоящий русский барин член Совета Федерации Андрей Клишас, известный борец со свободой интернета в России, один из авторов закона об иностранных агентах и недавнего законопроекта, предполагающего посадку на 15 суток и другие неприятности с "законом" за проявление неуважения к власти. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у сенатора дачу в Швейцарии, три огромных дома в России, три квартиры, автомобиль Maybach, питомник элитных собак и коллекцию наручных часов стоимостью 163 миллиона рублей.

Но у чиновников при этом всегда находились "мудрые советы" для сограждан. Министр занятости, труда и миграции Саратовской области (теперь уже бывшая) Наталья Соколова убеждала, что можно прожить, тратя на питание 3500 рублей в месяц, если обходиться "макарошками". Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области (действующий) Марина Антимонова дала предпраздничный совет молодым мамам: "Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?.. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!"

Неправосудием и беспределом. В 2018-м Конституция окончательно превратилась в ресторанное меню из советского анекдота поры тотального отсутствия продуктов: "Какой пункт ни возьми – на бумаге есть, а в реальности нет". Вот и в российской Конституции вроде бы все необходимое для нормальной демократии есть, а в реальности нет. Власть во главе с гарантом Конституции утвердила себя в качестве ее главного нарушителя. Уходящий год – год массовых нарушений Конституции, прав граждан на свободные собрания, митинги, пикеты, посадок за мыслепреступления, репосты картинок в Сети. Год пыток, злоупотреблений и провокаций спецслужб в отношении граждан, год сфабрикованных ради "галочки" в "борьбе с эктремизмом" дел, вроде "Нового величия". Год "борьбы со школьниками" – запугиваний и избиений подростков, которым не все равно, в какой стране жить. Год начала молодежного бессрочного протеста. Год голодовки борца с системой, приговоренного к 23 годам лишения свободы, – украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Год позорного судилища над "Седьмой студией", над Кириллом Серебрянниковым и Алексеем Малобродским. Год преследований по "шпионским статьям" – незаконного содержания под стражей отказавшегося давать показания на своих коллег пожилого ученого, "шпиона" Виктора Кудрявцева.

Провокациями. Они продолжились почти в ежедневном режиме против Украины, вплоть до обстрела и захвата украинских кораблей у входа в Керченский пролив. Участием в гражданской войне в Сирии. Позорной акцией ГРУшников, попытавшихся убить на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкциями в связи со всеми этими "боевыми подвигами" кремлевского режима.

Откровениями. Как ни странно, некоторых "певцов режима": выяснилось, что иных путинских пропагандистов, можно сказать, тошнит от самих себя. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева в интервью BBC призналась, что не смотрит телевизор по причине того, что "уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья". Правда, "кивала" при этом на коллег с ВГТРК.

Обманом народа. А что народ? Обманываться рад – то ли действительно люди хотят верить в чудо, то ли, отвечая на вопросы социологов, по привычке делают вид, что верят. Повышение пенсионного возраста обошлось Путину в 20 процентных пунктов рейтинга – с 80% показатель поддержки снизился примерно до 60% и за полгода так и не восстановился. Ну а для тех, кто все еще верит, что ракета – лучший новогодний подарок, в шоу на Первом канале выпустили известную актрису, которой баба Ванга в свое время якобы сделала предсказание для всего российского народа, повелев огласить его не раньше чем через четверть века. Теперь-де как раз время пришло, и ведущий огласил упомянутое и "тщательно законспектированное" актрисой пророчество. "На удивление" очень современное: "Земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир – с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет... Переход на высокий уровень... Пусть соседи ее держатся".

И в заключение – все-таки немного позитива: хочется этого кому-то или нет, но на днях мы все-таки окажемся на год ближе к тому моменту, когда "князь Владимир" так или иначе нас покинет. Причем не в одиночестве, а вместе со всей своей бандой вороватых, наглых, лицемерных и никчемных "государевых мужей".

Галина Сидорова, «Радио Свобода»