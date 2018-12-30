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Николай Соляник: Остается гадать, как я оказал нашим «бравым» милиционерам такое сильное сопротивление

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  • 30.12.2018, 12:16
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Николай Соляник
Фото: racyja.com

Гродненский активист рассказал об абсурде в белорусских судах.

Активисту Николаю Солянику позвонили из Октябрьского суда Гродно и сообщили, что сразу после Нового года, 3-го января в 14.10 над ним начнется судебный процесс за якобы «оказание сопротивления работникам милиции», сообщает «Гродненская весна».

- Остается только гадать, когда я, сердечник со второй группой оказал нашим бравым спортивным милиционерам такое сильное сопротивление, что они так обиделись, что пожаловались в суд. Этот год заканчивают многочисленными бесконечными судами надо мной и другими активистами, и новый год начинают с этого. И усталость их не берет. Думаю, что есть принятое конкретное решение по мне, после того как я возглавил Гродненскую областную организацию ОГП и от начала направил ее деятельность в активное русло с населением, - рассуждает активист.

Действительно, за что только не составляли протоколы на Николая Соляника в этом году. И за плакат «Долой самодержавие», и за приход в суд в полосатой робе, и за выступления, и теперь за якобы «сопротивление»... И еще одно решение суда ждет активиста из Свислочского суда за участие в почитании памяти повстанцев 1863-64 годов. Список очень разнообразен. Но его можно вместить лишь в одну фразу, «за активную гражданскую позицию».


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