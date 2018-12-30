Вдохновляющие истории 2018 года, которые делают мир добрее 30.12.2018, 12:25

Хорошие дела не обязательно должны быть глобальными.

Совсем немного осталось до наступления нового года, под елками совершенно неожиданно появятся коробки и коробочки с подарками, чтобы на следующее утро порадовать родных и близких. В 2018 году было много событий — плохих и хороших, но мы остановимся именно на тех, что несут позитивный заряд, пишет onliner.by.

Добрые дела не обязательно должны быть глобальными: если каждый совершит хороший поступок — каждый получит кусочек счастья.

1. Самый нетехнологичный учитель информатики

В начале 2018 года учитель информатики из Ганы Ричард Акото попал в кадр, после чего снимки с ним разошлись по соцсетям со стремительностью молнии. Мужчина делал свою работу: объяснял детям основы работы с компьютером и наиболее популярными программами.

Все бы ничего, только вот бюджет учебного заведения не мог потянуть покупку компьютеров, поэтому Ричард использовал вместо экрана школьную доску, рисуя интерфейс программ цветными мелками.

«Я люблю своих учеников и делаю все, чтобы они поняли мой предмет», — говорил тогда 33-летний учитель.

Увлеченность Ричарда передалась Microsoft, которая по достоинству оценила целеустремленность мужчины. К тому же на уроках он рассказывал, как использовать Word. Ричарда Акоту пригласили на международную конференцию, посвященную образовательным технологиям, — это был первый раз, когда ганец покинул родную страну. Позже глава софтверной корпорации привел Ричарда в пример, а школа получила необходимую технику, ПО и поддержку.

2. Почти душераздирающая история коллекционера Lego

Неприятная история случилась с поклонником Lego из Франции. Парень тратил на увлечение огромное количество усилий и немало денег, рассказывая о процессе создания диорам на базе конструктора на своем YouTube-канале. Подписчиков у него совсем немного, просмотров также не густо, однако это не останавливало republicattak.

Конструированием из Lego он занимался с 2004 года, поэтому к 2018-му коллекция обрела определенную ценность (не только лишь в деньгах). Все изменилось осенью уходящего года, когда в дом видеоблогера пробрались воры, забрав практически все, что было собрано за 14 лет. Итогом стало финальное видео, на котором Райан МакКалло не может сдержать слез: «Это конец».

Об истории узнал популярный ютюбер, который рассказал о беде republicattak и сподвиг интернет-пользователей помочь парню. Для этого на площадке GoFundMe стартовала акция по сбору $1000. Вероятно, такой суммы недостаточно, чтобы восстановить коллекцию (поклонники Lego знают, что все не так просто в этом деле), но поддержка Райану не помешала бы.

Итог кампании — $18,3 тыс., безмерная благодарность republicattak и его обещание вернуться к своему хобби. Кроме того, популярность добавила ему подписчиков и просмотров на YouTube.

3. Бойся желаний своих. На самом деле не надо

Одна из насущных проблем любого праздника — найти подарок. Да, книга тоже сойдет, можно и носки с трусами купить, но не каждый же раз. Оказывается, для счастья не всегда нужно много, особенно если ты — ребенок. Уж как повезло родственнику того малыша, видео с которым разошлось по соцсетям и даже попало в новостные выпуски некоторых телеканалов.

Все, что он хотел на Рождество, — бутылку кетчупа. Вот уж точно не аленький цветочек, путешествие за которым может превратиться в настоящее приключение. Для некоторых радость ребенка станет лучшим подарком, чего уж говорить о самом малыше.

4. Машина времени, которая растопит сердце

А теперь снова вернемся к историям серьезным. Оуэн Уильямс с женой переехал на новое место около трех лет назад. Их соседом стал 80-летний мужчина, с которым они быстро подружились. Спустя год после переезда у пары родилась дочь Кади, а Кен Уотсон стал ее дедушкой — не родственником, а по собственному желанию.

Прошедшей осенью он умер, а спустя некоторое время к дому Уильямсов подъехала дочь Кена Уотсона. В руках у нее был большой пакет, в котором, как предположила семейная чета, был рождественский подарок. Отчасти они были правы.

Кен Уотсон решил остаться любящим дедом и после своей смерти. Поэтому он приготовил 14 подарков, которые маленькая Кади будет получать до 16-летия, то есть вплоть до 2032 года, когда ушедшему на покой соседу исполнилось бы 100 лет. «Думаю, это станет рождественской историей нашей дочери», — заявил растроганный отец девочки.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor — Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) 17 декабря 2018 г.

О произошедшем он рассказал в соцсети, пользователи которой бурно отреагировали на поступок 80-летнего мужчины. К своему удивлению Оуэн узнал, что чаще для людей соседи являются не более чем незаметной серой тенью. Тем более драгоценным стал долгоиграющий подарок Кена.

Правда, отец девочки раздумывал над тем, чтобы распаковать все подарки и запаковать заново. «Никто не захочет получить 15-летний набор Duplo в подарок», — считал он. Чтобы принять решение, мужчина провел в соцсети опрос. С перевесом победил вариант оставить подарки в том виде, в котором они есть.

Вторая часть истории — отчасти выдуманная, но она очень походит на рассказанную выше. Речь пойдет о короткометражке Фила Бистолла «Любовь — это дар», снятой четыре года назад. Ее бюджет составил всего 50 фунтов стерлингов, однако их оказалось достаточно, чтобы заставить некоторых рыдать.

Спустя несколько лет лента появилась в Facebook, где быстро набрала миллионы просмотров. Автор фильма называет работу «призывом к человечности», и для кого-то он действительно сработает.

Сюжет короткометражки таков: парень считает дни до Рождества, чтобы продолжить давнюю традицию, начало которой положило трагическое событие в прошлом — смерть матери. Она оставила сыну записи, полные любви.

«Привет, Крис, это мама. С Рождеством, щеночек. Еще год прошел», — начинает женский голос на записи. Мама хочет сказать своему сыну многое, но звучит лишь благодарность за то, что он ее помнит. Говорит она и о желании увидеть, кем он стал, чтобы гордиться.

По словам Фила, за созданием фильма не стоит никаких печальных событий, его мама жива. На съемки его подтолкнула любовь к жене, которая воспитывает троих детей, отдавая себя им полностью. «Я не могу представить, как бы они чувствовали себя без мамы», — сказал мужчина.