Литовское мясо и молоко покоряют мировые рынки 30.12.2018, 12:35

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Больше всего молочных продуктов было вывезено в этом году в Ливию, мясопродуктов – во Вьетнам.

География литовского экспорта с каждым годом расширяется - только в этом году перед Литвой открылись 4 новых рынка экспорта молока и мяса, с 28 странами идут переговоры об экспорте продуктов животного происхождения. По данным Минсельхоза, молочных продуктов в этом году больше всего было экспортировано в Ливию, а мясных - во Вьетнам, пишет delfi.lt.

Полученные в этом году ветеринарные сертификаты сделали возможным экспорт молочных и рыбных продуктов в Объединенные Арабские Эмираты, экспорт говядины и продуктов из нее - в Марокко, экспорт свинины, говядины и продуктов из них - в Гонконг, сообщает Минсельхоз.

Больше всего молочных продуктов было экспортировано в Ливию (10,5 тыс. тонн), Вьетнам (8,9 тыс.) и Индонезию (5,7 тыс.). Мяса продуктов больше всего было вывезено во Вьетнам (2,8 тыс. тонн.), Беларусь (1,8 тыс.) и Украину (1,7 тыс. тонн.), мясных изделий - в Таджикистан (983 тонны), Японию (139 тонн) и США (124 тонны).

По данным Минсельхоза, в 2018 году мяса и мясных изделий в общей сложности из Литвы экспортировано 12,4 тыс. тонн - на 13% меньше, чем в прошлом году, а молочных продуктов - 75,9 тыс. тонн или на 30% больше.