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Астролог спрогнозировал, когда упадет Крымский мост

  • 30.12.2018, 12:47
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Названа дата с точностью до двух лет.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что построенный Российской Федерацией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) долго не простоит, максимум он сможет продержаться семь-девять лет, пишет «Главред».

Нельзя было строить мост в Керченском проливе и гороскоп открытия сооружения был крайне неблагоприятный, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, российским властям нужно было строить в проливе тоннель, как под Ла-Маншем. Росс добавил, что категорически бы не рекомендовал строить мост через Керченский пролив, он просто не способен там сохраниться.

"Прежде всего отмечу, что нельзя было строить мост в Керченском проливе. Гороскоп открытия был крайне неблагоприятный. Все это говорит о том, что мост долго не простоит", — заявил астролог.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.


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