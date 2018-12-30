Трамп приказал отменить повышение зарплат чиновникам
- 30.12.2018, 12:56
Решение связано с шатдауном.
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о замораживании выплат федеральным работникам в 2019 году.
Об этом сообщает CNN.
Согласно распоряжению, отменяется запланированное повышение заработной платы на 2,1%.
Трамп обосновывает это невозможностью бюджетом профинансировать надбавку.
С полночи 22 декабря (08:00 по Минску) началась процедура частичного прекращения работы правительства. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.