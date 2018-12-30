Трамп приказал отменить повышение зарплат чиновникам 30.12.2018, 12:56

Решение связано с шатдауном.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о замораживании выплат федеральным работникам в 2019 году.

Об этом сообщает CNN.

Согласно распоряжению, отменяется запланированное повышение заработной платы на 2,1%.

Трамп обосновывает это невозможностью бюджетом профинансировать надбавку.

С полночи 22 декабря (08:00 по Минску) началась процедура частичного прекращения работы правительства. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.