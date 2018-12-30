Жители агрогородка: Нам надоело терпеть унижения и обман 30.12.2018, 12:59

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Сельчане устроили стихийное собрание и пригласили журналистов.

Жители деревни Кошели Зельвенского района возмущены работой продавца сельского магазина, о чем они сообщили в редакцию «Слонимской газеты».

— На товарах нет ценников, продавец отпускает товар по завышенным ценам, обсчитывает, оскорбляет нас, покупателей, и неуважительно к нам относится… Нам надоело терпеть унижения и обман. 29 ноября в 12.30 будет собрание возле магазина, приезжайте, — мужчина просил приехать корреспондента, позвонив в редакцию.

Возле магазина нас ждало всего несколько человек, которые с ходу поведали, что собрание уже закончилось. И вот почему.

— Изменили время проведения собрания: оно должно было начаться в 12.30, а за день до его проведения кто-то обзвонил сельчан и поставил в известность, что собрание переносится на 12 часов, хотя нас, кто обращался с жалобой, об этом не проинформировали. Всё было сделано, видимо, специально, чтобы быстренько все разошлись. Поэтому остались самые стойкие, те, которым надоело терпеть это безобразие. Здесь находятся представители Гродненского облпотребобщества, — стала рассказывать пожилая женщина.

— Все началось в 2015 году, когда продавец к нам пришла только работать. Спустя пару недель у нас с ней произошел конфликт. Была суббота, я пришла в магазин, чтобы купить помидоры. Продавец взвесила мне помидоры, назвала сумму покупки, а чек выбила на большую сумму. Тогда я у нее поинтересовалась, почему она так сделала. А она мне ответила: «Это не товар первой необходимости, какую хочу цену, такую и беру». Я была очень расстроена, не могла дождаться понедельника, чтобы позвонить председателю райпо, которая мне объяснила, что продавец со мной поступила неправомерно. Во вторник я отправилась в магазин и попросила у продавца книгу замечаний и предложений. В ответ она меня позорила и унижала до тех пор, пока я не включила диктофон на телефоне. Жалобу я в тот день все же написала. Через несколько дней я снова пришла в магазин, и продавец меня опять стала обзывать разными словами. Я позвонила в райпо, после чего ко мне приехали оттуда представители. Они меня выслушали и сказали, что знают, что у нее такой сложный характер, но ничего с ней не могут сделать, так как нет других продавцов.

Пообещали, что, как только найдут продавцу замену, с ней распрощаются. Ищут по сей день, а мы, покупатели, продолжаем страдать. Кстати, жалобу я написала еще в 2015 году, ответ на неё мне привезли 29 ноября 2018 года и утверждают, что якобы ответ на обращение был отправлен ранее. Но ведь на ответ дается две недели, причем ответ должен прийти заказным письмом, и я должна была получить его под роспись… В общем, наше терпение лопнуло и мы написали жалобу в Гродно. Приехали к нам представители Зельвенского райпотребсоюза и Гродненского облпотребобщества, дали чистый лист бумаги, на котором мы должны были поставить свои подписи, якобы подтверждающие наше присутствие на собрании, — рассказала о ситуации сельчанка Анна Дубонос.

— Обманы были, и если докажешь, то деньги продавец возвращала. Когда обманывала на копейки, то у нас самих уже не хватало совести идти в магазин и ругаться с ней. Но ведь были и такие ситуации, когда она уже начала нас обсчитывать на рубли, продавать продукты питания по завышенной цене. Например, грудинку она мне продала по 13 рублей 60 копеек, другой женщине — по 16 рублей 80 копеек. В итоге выяснилось, что это и вовсе не грудинка, а оригинальная закуска, которая стоит 10 рублей 96 копеек за килограмм, о чем я узнала, попросив продавца показать книгу учета товара. Более того, целое лето в магазине не было ценников на мороженое и хлебобулочные изделия. А 26 июля 2018 года я отнесла в магазин поменять 40 рублей монетами. Дома деньги я пересчитала два раза, принесла в магазин, продавец от видеокамеры отвернула калькулятор и стала пересчитывать деньги. В конечном итоге она сказала, что насчитала 37 рублей. Пришлось деньги пересчитывать при свидетелях, и было установлено, что она мне недодала 3 рубля. Деньги она мне вернула: видеокамера помогла восстановить справедливость. Получив свои кровные, я спросила у продавца, не желает ли она извиниться. На это она мне ответила: «Перед тобой, свинья колхозная, никогда»… Как можно такое терпеть? — высказала свое недовольство в отношении продавца жительница агрогородка Кошели Бронислава Войтко.

— Я уже два года не хожу в магазин: продавец меня обманула на 10 рублей, деньги так и не вернула. Я тогда обращалась в райпо: приехали сотрудники, мой чек забрали, сверили кассу и продавцу сделали замечание за то, что в чеке не было указано, сколько денег она приняла от меня и сколько дала сдачи. Мне тогда сказали, что ее накажут, но деньги мне вернуть не смогут, — присоединившись к разговору, добавила еще одна жительница деревни Кошели, Людмила Ракуть.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «ГС» обратилась в тот день к одному из проверяющих из Гродненского облпотребобщества.

— У нас есть письменное обращение от жителей агрогородка Кошели. Ответ будет дан в месячный срок после детального рассмотрения, — пояснил главный специалист Гродненского облпотребобщества Андрей Соболевский.

Ответ жители деревни Кошели получили. В нём сообщалось, что продавец магазина В. в деревне Кошели за десять месяцев 2018 года доведенный план выполнила на 91,3%, темп роста составил 102,2%.

За время работы продавца В. значительных недостач не установлено. Выявлялись нарушения ассортиментного перечня, наличие товара с истекшим сроком годности, эти факты рассмотрены руководством филиала.

Также в ответе сказано, что в книге замечаний и предложений по магазину в деревне Кошели есть четыре благодарности продавцу В. и несколько обращений граждан, которые рассмотрены и на которые дан письменный ответ. На момент проверки (29 ноября 2018 года) нарушений ассортиментного перечня торгового обслуживания покупателей, розничных цен, кассовой дисциплины не установлено.

Корреспондент поинтересовалась у продавца, почему она так недоброжелательно относится к своим покупателям. — Я с вами на эту тему не желаю разговаривать. Я прессу не вызывала, вы можете все вопросы задать моему руководству. Сегодня у нас было собрание, и никто ничего плохого абсолютно не сказал, — резюмировала продавец сельского магазина и бросила в резкой форме реплику пожилой женщине, намного ее старше: — Будешь терпеть следующего продавца, а я тебе только благодарна, что отсюда уйду.

Власть не слышит людей

Жаловались сельчанки и на то, что их районное начальство не слышит и слышать не желает. И это, как выяснилось, не единственная проблема.

— У нас было раньше собрание по поводу того, что плохо курсирует автобус в деревню, но эта проблема не решилась по сей день. Мы беззащитные. Автобус курсирует в деревню Кошели только в среду и пятницу. К нам на выходные приезжают дети, которые назад уехать не могут: в выходные и в понедельник автобуса нет. В деревне живет более 170 человек. Неужели нельзя сделать, чтобы маршрутка хотя бы ездила в деревню, нам она так нужна, — спрашивала сельчанка Анна Дубонос.

— Мы отработали всю жизнь честным трудом, и получается, что на старости лет мы никто. Никто нас не слышит и ни до кого не достучаться. Мы обращались к чиновнику, которого задержали за взятку в 200 тысяч долларов, после чего местные власти нас еще пугали, что привлекут к ответственности. Вот так мы и живем на старости, не можем спокойно дожить свой век. Дожили, что на старости лет за свои деньги мы спокойно не можем сходить в магазин. Когда-то мы думали, что придем к коммунизму, а оказывается, мы уже жили при нем. Автобус раньше к нам ездил четыре раза в день, потом четыре раза в неделю. Но это уже в прошлом. Кстати, сегодня мы тоже поднимали этот вопрос, а нам сказали, что автобус ходит до деревни Каролин, но ведь оттуда нам, пожилым людям, надо добираться пешком, а это приличное расстояние, — сетовала на жизнь другая жительница деревни Кошели.