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В России заканчивается нефть

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  • 30.12.2018, 13:12
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До масштабного кризиса осталось пять лет.

В 2020-е годы добыча нефти в России начнет падать, а в 2030-е прекратится ее экспорт.

Такой прогноз сделали в Международном энергетическом агентстве (МЭА), сообщает facenews.ua.

По данным аналитиков, запасы нефти в России неуклонно сокращаются. В 2017 году открытие новых месторождений компенсировало лишь 11% добычи. При этом большинство запасов — трудноизвлекаемые. Стоимость их добычи начинается от 70 долларов за баррель до 150 — в Арктике. Сегодня нефть на мировых рынках стоит около 60 долларов за баррель.

По прогнозу МЭА, с 2020 года нефтедобыча начнет сокращаться на 10% в год и уже к 2035 году Россия вообще не сможет экспортировать черное золото. Сейчас оно обеспечивает стране более 100 млрд долларов валютных поступлений в год. Кроме того, нефть и газ обеспечиват 45% доходов федерального бюджета. Таким образом, падение добычи приведет к большим проблемам для российской экономики и бюджетной сферы уже к 2023 году — предупреждают аналитики.


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