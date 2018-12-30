Си Цзиньпин Путину больше не товарищ 2 30.12.2018, 13:25

2,626

Си Цзиньпин

Очередная многоходовочка Кремля потерпела фиаско.

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с РФ о расчетах в нацвалютах, о котором Режим Путина грезил аж с 2014 года и которое российские чиновники считали практически решенным делом, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

«По решению китайской стороны диалог о подобном формате закрыт. Точка» - сообщил Антон Силуанов.

«Братская русско-китайская дружба» продолжает оставаться исключительно в границах сырьевого сегмента, при любой попытке Кремля перейти на более высокий уровень- китайцы плавно дают задний ход или вовсе вежливо выходят из игры.

Очередная многоходовочка «нацлидера» РФ потерпела жесткое фиаско: сколько бы он не обнимался с Си Цзиньпином, сколько бы не выступал с пламенными речами о свержении США с мирового трона, но менять экономически стабильный Запад на разграбленную жуликами и ворами нищую РФ никто никогда не захочет.