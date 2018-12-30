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Белорусы заплатят за свет по новым тарифам уже в декабре

  • 30.12.2018, 13:28
  • 1,366
Фото: tut.by

Соответствующее постановление издал Совмин.

В документе № 947 прописаны новые тарифы - эти изменения будут внесены в постановление Совмина от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию...», пишет «Вечерний Брест».

Как сообщает пресс-служба правительства, одноставочный тариф электрической энергии в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, составит 0,1218 белорусских рублей за 1 кВт/ч. Дифференцированный тариф по временным периодам: минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - 0,0853 белорусских рублей за 1 кВт/ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - 0,2436 белорусских рублей за 1 кВт/ч.

Дифференцированным будет и тариф на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с суммарной мощностью оборудования более 5 кВт. С 23.00 до 6.00 он составит в 0,1003 белорусских рублей за 1 кВт/ч, а в остальное время суток - 0,1863 рублей за 1 кВт/ч.

Если же электроэнергия используется для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, где квартиры оснащены электроплитами, но не индивидуальными счетчиками расхода, то за нее придется платить из расчета 0,0687 белорусских рублей за 1 кВт/ч.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2018 года, т.е. за январь белорусы получат расчет уже по новым тарифам.


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