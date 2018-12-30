Украина освободила часть Донбасса 30.12.2018, 13:38

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Как продвинулись ВСУ и чего это стоило.

В 2018 году ситуация на Донбассе все больше менялась в пользу армии Украины. Военные продолжают возвращать под контроль территории, которые ранее находились в "серой зоне", где не было ни законной власти, ни управления пророссийских террористов.

Новая стратегия ВСУ получила название "ползучее наступление". В результате за 2018-й Украина взяла под контроль практически всю "серую зону".

Подробнее об освобожденных населенных пунктах — в материале OBOZREVATEL.

За 2018 год украинская армия окрепла и значительно продвинулась вперед на Донбассе. Семь населенных пунктов и около ста квадратных километров возвращены под контроль Украины.

Только с начала проведения операции Объединенных сил 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров территории.

Все продвижения ВСУ идут в рамках Минских соглашений, по которым занятые позиции и так закреплены за Украиной.

"Нет уже давным давно участков, которые переходят к "другой" стороне. Мы, после того, как берем над чем-то контроль, его не теряем уже. Не было такого ни разу", — пояснил OBOZREVATEL советник президента Юрий Бирюков.

Новоалександровка (Попаснянский район Луганской области), 31 января 2018 год

Это первый населенный пункт в этом году, который украинская армия вернула под контроль Украины.

С 2015 года позиции сил АТО и террористов "ЛНР" находились на разных окраинах села, которое находится в "серой зоне". Но ВСУ все же смогли продвинуться на пару километров вперед и установили полный контроль над населенным пунктом.

После начала военного конфликта на Донбассе Новоалександровка осталась без электричества и газоснабжения. Когда-то в этом селе проживали порядка 120 человек, но на момент освобождения там осталось лишь 20 жителей.

Катериновка (Луганская область), 2 февраля 2018 год

Спустя несколько дней после освобождения Новоалександровки, стало известно об очередной победе ВСУ. Украинские военные продвинулись в той же Луганской области и взяли под контроль жилой поселок Катериновка.

Сообщалось, что в населенный пункт часто заходили ДРГ противника, в то время, как наша армия стояла под самим поселком.

Как только украинская армия зашла в Катериновку, на месте стали работать гуманитарные организации, которые помогли местным жителям обеспечить их всем необходимым для нормальной жизни.

Катериновка, февраль 2018 год

Южное (Донецкая область), 17 мая 2018 год

Южное, бывшее Ленинское, стало первым освобожденным населенным пунктом операцией Объединенных сил Украины.

Командование ООС разработало план взятия под контроль Южного и начало операцию в 02:00 8 мая. В 06:00 подразделения бригады вышли на восточные окраины населенного пункта. Боевики пытались вытеснить украинских военных из поселка, однако в ответ ООС открыли огонь. Тогда штаб заявил о 15 убитых террористах.

Боевики не смогли смирится с потерей очередной территории, противник осуществлял постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта.

Но украинская армия смогла выстоять без потерь, за что воины были награждены поощрены наградами Министерства обороны и начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВС Украины.

Золотое-4 (Попаснянский район, Луганская область), 30 июня 2018 год

Освобождение данного населенного пункта осуществлялось ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил. Сообщалось, что операция длилась почти три недели, но благодаря мужеству и умениям ВСУ, территорию смогли отвоевать.

К счастью, вся операция прошла без потерь среди украинских военных, и в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Шумы (Донецкая область), 20 августа 2018 год

Подразделением 24 ОМБр им. короля Даниила Вооруженных сил Украины была успешно проведена операция для предотвращения ведения террористами огня по мирным жителям.

Результатом действий военных стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское".

Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны".

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. К сожалению, в ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

Золотое-5 (Луганская область), 19 сентября 2018 год

После взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4, террористы активизировали обстрелы позиций украинских военных. Они использовали северо-западную часть населенного пункта Золотое-5, которое находится в "серой зоне".

Для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения н.п. Золотое-4, 19 сентября текущего года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину н.п. Золотое-5.

В результате проведенной операции Объединенными силами возвращено под контроль почти 40 га территории.

Рассадки (Бахмутский район, Донецкая область), 24 ноября 2018 год

Последним населенным пунктом в этом году, над которым украинские военные установили полный контроль, стали Рассадки на Светлодарской дуге.

Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы подняли под самым носом оккупантов украинский флаг. Отмечается, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца.

Зачистка Рассадок позволила бойцам ООС, не нарушая Минских договоренностей, сместить линию фронта на 1,2-1,5 км. Как сообщили военные, в случае необходимости, населенный пункт можно будет использовать как плацдарм для отражения атак боевиков или для улучшения тактического положения Объединенных сил в районе Светлодарской дуги.

К сожалению, вместе с победами украинская армия понесла непоправимые потери. Так, за 2018 год в зоне проведения ООС были убиты около 118 украинских военных. Вместе с тем, благодаря им и другим воинам ВСУ, террористы понесли гораздо большие потери – около 800 пророссийских боевиков были ликвидированы украинской армией.