В Германии дорожает недвижимость 30.12.2018, 13:52

Рынок реагирует на повышение доходов граждан.

В Германии растут цены на недвижимость. Это следует из опубликованного в воскресенье, 30 декабря, анализа, который Институт по изучению рынка недвижимости GEWOS составил для информагентства dpa, сообщает dw.com.

Эксперты основывались на данных из объявлений, опубликованных на специализированном портале Immobilienscout24 по продаже квартир и частных домов, построенных в последние 30 лет назад.

Согласно анализу, в третий квартал 2018 года (с июля по сентябрь) квадратный метр немецких квартир стоил в среднем 1875 евро, что на 8,2 процента больше, чем в такой же период год назад. В случае с домами рост цен составил 7,6 процента - до 2455 евро за м².

Замедление роста цен не ожидается

Сильнее всего подорожала жилплощадь в семи самых крупных немецких городах: в квартирах цена за один м² за год выросла в среднем на 11,3 процента до 4110 евро, а в домах - на 9,3 процента до 5690 евро. Эксперты отмечают, что речь идет о продолжении роста цен на жилье, замедление которого пока не ожидается.

На востоке Германии, за исключением Берлина, цены на квартиры в целом ниже - там один квадратный метр обойдется примерно в 1165 евро. Однако частные дома в восточногерманских населенных пунктах, напротив, в последний год подорожали - на 7,4 процента до 1400 евро за м².