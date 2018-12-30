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Беларусь увеличила квоты для беженцев

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  • 30.12.2018, 13:57

В 2019 году их могут принять на 100 человек больше.

Беларусь установила квоты на предоставление статуса беженцев в 2019 году, соответствующее постановление МВД опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, в следующем году страна может принять на 100 человек больше, чем в 2018 году.

МВД на 2019 год установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища: по 190 человек могут подать заявления в Витебской и Гомельской областях, в Минской и Могилевской – по 130, в Брестской области примут 150 человек, а меньше всего – 110 желающих получить статус мигранта – смогут в Гродненской области.

Всего статус беженца в 2019 году смогут получить 900 человек, что на 100 человек больше, чем в 2018 и 2017 годах.

Максимальное количестве беженцев Беларусь была готова принять в 2016 и 2015 годах — по 1200 человек ежегодно. Сокращение количества беженцев МВД тогда объяснило объективными причинами – страна просто не может принять большое количество людей, да и необходимости в этом нет.

В 2013 и 2014 установленный лимит был значительно меньше — по 220 человек.


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