Топ самых необычных новогодних развлечений для детей 30.12.2018, 13:59

Детей уже не удивить «обычным» Дедом Морозом и Снегурочкой.

Но Новый год все равно остается важным событием для малышей. Журналисты planetabelarus.by выбрали десять вариантов самых интересных новогодних развлечений в Беларуси.

МИНСК

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ»

Путешествие на новогоднем поезде Детской железной дороги в страну волшебства в сопровождении сказочных героев. На лесной поляне путешественников ждет театрализованное представление с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Продолжительность программы – 1 час 20 минут.

Расписание: 23 декабря – 7 января, в 11:00, 12.40, 14:20, 16:00.

Стоимость: от 16 рублей.

Где: г. Минск, пр. Независимости, 86.

НАУЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КВЕСТ ОТ «УМНОГО МИНСКА»

В программе: пять лабораторий, посвященных пяти разным наукам – физика, химия, геология, биология и география.

Продолжительность программы – 2 часа. За это время ребенок пройдет через пять этапов запутанного новогоднего квеста, разгадав который, получит честно заработанный научный подарок; проведет десяток оригинальных экспериментов: от идентификации веществ в лаборатории химии до выхода в радиоэфир в лаборатории физики; научится работать в команде, ведь от действий каждой команды зависит будущее Нового года 2019; не съест ни одной конфеты.

Для разных возрастов (6+) формируются разные команды.

И для родителей тоже придумали программу — микс из научно-популярной лекции, веселой викторины и стенд-ап комедии. А еще самых смекалистых родителей наградят ценными призами – билетом на следующую программу.

Расписание: 15, 16, 22-25 декабря, в 11.30, 15.00, 18.00

Стоимость: семейный билет – 49 руб. (1 ребенок + бесплатно до 2 взрослых). Если детей двое, то нужно приобрести два билета.

Для групп школьников: от 12 человек действует специальная цена на билет – 42 руб (1 ребенок + бесплатно до 2 взрослых), а также бесплатный билет для учителя и его ребенка. От 2 билетов – скидка 5%, для многодетных семей – скидка 30%, для именинников (7 дней до и после даты мероприятия) – скидка 30%.

Где: частная школа «Инновация», ул. Пугачёвская, 10

«НОВОГОДНЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ. ПО СТОПАМ ДЕДА МОРОЗА»

Непривычный Новый год на скалодроме: конкурсы, спортивные задания и захватывающий сюжет – идеальная программа для активных детей.

В программе: квест-игра на скалодроме (1 час 15 мин); лазание со страховкой и без; командные игры, веселые конкурсы; подарок и сертификат каждому участнику.

Ребят (возраст 5+) будут сопровождать опытные инструкторы скалодрома. Они подскажут, как лучше залезть, подстрахуют и сделают новогоднее путешествие увлекательным и безопасным. В заключение праздника дети найдут уникальные призы, и каждый ребенок будет награжден сертификатом скалолаза.

Расписание: 21-31 декабря, в 12:00; 1-7 января, в 12:00

Где: скалодром «Трапеция», пр-т Дзержинского, 91

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ВОКРУГ ПЛАНЕТ И ЗВЕЗД»

Новогоднее путешествие «Вокруг планет и звезд» в Карамельке и BUMPER PARK — это новогодний спектакль, где дети являются частью сюжета и полностью погружены в действие. Ребят от 4 до 12 лет ждут световое и лазерное шоу, жонглирование хрустальными шарами, шоу с азотом, морозные баталии со снежными людьми, новогодние игры и дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарок – 20 рублей на игровую карточку.

Продолжительность программы – 1,5 часа. Возраст: от 4 до 12 лет

Расписание:

21-30 декабря, в 11:00, 17:00

Стоимость: 25 руб., с обедом – 35 руб. (обед: картофель по-деревенски + куриная грудка + безалкогольный напиток). В эту сумму входит билет на одного взрослого сопровождающего.

Скидки предоставляются детям с инвалидностью (при предъявлении удостоверения инвалида); многодетным семьям (от 3-х детей); группам от 20 человек.

Где: Детский развлекательный центр «Карамелька» и BUMPER PARK, ARENAcity, пр. Победителей, 84

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «ФАБРИКА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ»

В музее «Квантум» прямо перед Новым годом появляется настоящая фабрика новогодних подарков. Именно здесь создают подарки для послушных детей верные помощники Деда Мороза — Квантики. Но сейчас случилось страшное: фабрика остановила свою работу! Квантики испугались людей, которые не верят в новогодние чудеса, и спрятались в экспонатах музея. Последней надеждой спасения праздника станут гости музея наук «Квантум».

Детям (возраст от 5 лет) предстоит отыскать Квантиков и доказать свою веру в новогоднее чудо, подтверждая ее знаниями и оригинальностью. Только когда все помощники Деда Мороза будут найдены, фабрика снова начнет работу и Новый год все-таки состоится. В конце шоу-представления детей поздравит Дед Мороз и вручит им научные подарки от музея наук «Квантум».

Расписание:

17, 18, 22, 23, 24, 27, 28 декабря, в 18:00

Стоимость: 35 рублей. Сопровождающие проходят по цене входного билета (16 рублей)

Где: пр. Газеты Правда, 29

ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Грандиозное иллюзионное шоу-представление от финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на Первом канале, самого загадочного участника телепроекта «Удиви меня!» на телеканале ТВ-3, специального гостя телепроектов «Tu si que vales» Canale-5 (Италия) и «Le Plus Grand Cabaret» France 2 & TV5 Monde (Франция).

В программе: бессмертную историю любви ждет полное «переиздание», а не очередная «кавер-версия». «Спящая красавица» XXI века — незабываемое и оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей проекта. Шоу Виктора Шишко продемонстрирует неожиданный взгляд на любимую с детства историю. Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через все шоу. Возраст 6+.

Расписание: 5 января, в 17.00

Стоимость: от 15 рублей

Где:Культурно-спортивный центр, ул. Чкалова, 7

И ЕЩЕ ДВА НЕОБЫЧНЫХ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЛЫ В МИРСКОМ ЗАМКЕ

Во время новогодних каникул Михаил Казимир Рыбонька и Франтишка Урсула Радзивилл рады пригласить юных дам и кавалеров от 6 до 12 лет на традиционные Детские рождественские балы, которые состоятся в Портретном зале. Дети познакомятся с владельцами замка, а также встретятся с необычными персонажами: заколдованным рыцарем, ключницей и Черной Княжной. Маленькие участники бала смогут получить уроки придворного этикета, показать свое мастерство в старинных танцах, вдоволь насладиться играми и загадать самые сокровенные желания. Каждого ребенка будет ждать подарок от самих князей Радзивиллов.

Расписание: 28, 29 декабря, в 12:00; 2, 4, 5 и 6 января, в 12:00.

Стоимость: 40 рублей (в цену входит также билет на одного сопровождающего).

Где: Гродненская область, поселок Мир, Замковый комплекс «Мир».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОМЕСТЬЕ ДЕДА МОРОЗА (МИНСК – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА)

Национальный парк «Беловежская пуща» — уникальный природный комплекс, расположенный на юго-западе Беларуси, в 340 километрах от Минска. Самый большой Национальный парк страны и самый старый заповедник Европы.

Путешественников ждет знакомство с поместьем белорусского Деда Мороза: домик Снегурочки, «Скарбница» — музей подарков Деда Мороза, волшебный колодец, сказочная ветряная мельница, Поляна сказок с различными сказочными персонажами, выполненными из натурального дерева, где можно загадать желание и получить подарок от Деда Мороза.

Во время путешествия их будут угощать блинами и горячим чаем на пущанских травах. Состоится также прогулка вдоль вольеров с дикими животными, посещение великолепного музея природы, в вестибюле которого встречает символ Беловежской Пущи – величественный зубр.

Расписание

14, 21, 28, декабря, в 21:50 выезд из Минска

2, 4, 6, 11 января, 21:50 выезд из Минска

Стоимость: купейный вагон – взрослый 93.82 руб.; дети от 1 до 5 лет 68.60 руб. (с местом), от 6 до 10 лет – 73.60 руб., от 10 до 14 лет – 90.82 руб.

В стоимость входит: ж/д проезд Минск—Брест—Минск купейный вагон; автотранспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание; сопровождение гида на маршруте; входные билеты в Поместье Деда Мороза, музей природы и вольеры с животными; блины с чаем; новогодний подарок от Деда Мороза; анимационная программа на обратном пути; постельное белье.