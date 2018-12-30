На БелАЭС начался новый этап подготовки к запуску 2 30.12.2018, 14:22

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Фото: dpa

Ведутся работы по сборке реактора.

На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС начался основной этап подготовки к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок, говорится в пресс-релизе «Росатома», сообщает tut.by.

В рамках подготовки к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок специалисты ведут этап сборки реакторной установки энергоблока. В настоящее время завершен монтаж внутрикорпусной шахты и выгородки активной зоны.

Также проведены работы по установке систем пусконаладочных измерений. Эти системы предназначены для подтверждения соответствия фактических характеристик оборудования реакторной установки проектным в период проведения пусконаладочных работ и гидравлических испытаний первого контура.

Датчики систем пусконаладочных измерений монтируются на основном оборудовании реакторной установки и осуществляют контроль вибродинамических, термомеханических, силовых и теплогидравлических характеристик и геометрических параметров оборудования установки.

«Работы по сборке реакторной установки ведутся в соответствии с графиком, — отметил вице-президент-директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК „АСЭ“ Виталий Полянин. — В ближайшее время в проектное положение будет установлен блок защитных труб, после чего начнется загрузка имитаторов».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце. Первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году.