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Вся правда о том, как праздновали Новый год в СССР

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  • Максим Мирович
  • 30.12.2018, 14:30
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Советский человек накануне 1 января бегал за дефицитом.

Так, друзья — сегодня будет пост с несколькими интересными фотоснимками советских очередей и небольшой рассказ о том, как в СССР народ гонялся перед Новым годом за дефицитом. Сейчас в это трудно поверить, но все составляющие советского новогоднего стола приходилось "доставать" чуть ли не за несколько месяцев до праздника. Причем речь идет о достаточно банальных ингридиентах — зеленом горошке, консервированной кукурузе, консервированных крабах (позже — крабовых палочках), сырокопченой колбасе и прочем подобном, что в наши дни в любом количестве можно купить даже в самом захудалом магазине.

И еще один важный момент — советская "плановая" торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже таких простых продуктов. То есть тот факт, что вы отстояли очередь — далеко не гарантировал вам то, что вы обязательно получите товар на руки — часто он мог закончится перед самым носом, и тогда вы уходили из магазина с пустыми руками.

Итак, в сегодняшнем посте — несколько фотографий советской погони за дефицитом, а под катом интересный вопрос.

Очередь за тортами, снимок восьмидесятых годов. Как правило, хорошие хозяйки пекли торты сами (наполеон, лимонник, слоеный со сметанным кремом и так далее), но некоторые покупали торты в магазине. Советские покупные торты были, как правило, кислотных цветов (с жуткими яркими розочками) и с невероятно противным жирным маслянистым кремом, который ощущался на зубах как масло.

Еще в ходу были наборы пирожных — их продавали в таких же картонных коробках, а состояли наборы из следующих пирожных — "грибочки", песочные корзинки с взбитым белковым кремом и мармеладкой сверху, "картошка" и нарезанный кружочками бисквит. В отличие от тортов, наборы были вполне годными и дефицитными, и купить их к новогоднему столу (домой или в гости) считалось удачей.

Помимо очередей в магазинах — еще могли быть очереди и на улице, чаще всего за какими-нибудь фруктами. Такая очередь, кстати, показана в начале фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" — там народ стоит за мандаринами, а люди на фото ниже стоят за каким-то мелкими яблоками — зимой это тоже был дефицит и редкость. Вообще иметь на новогоднем столе какие-нибудь фрукты считалось редкой удачей.

За новогодним дефицитом стояли также и на рынках — в Минске гигантские очереди выстраивались на Комаровском рынке, стояли за мясом (в основном — жирная свинина с салом и шкурой), за курами (когда те бывали, это бывало не так часто), за какими-нибудь колбасами или рыбой. Фото ниже потрясающе передает выражение лиц и настоение всех стоящих в подобной советской очереди.

Еще постоянно стояли в очереди за сырокопченой колбасой, называемой "сервелат" — советская сырокопченая колбаса пахла железнодорожными шпалами и продавалась ненарезанной, целыми "палками". Как правило, в обычное время сервелат практически невозможно было "достать", перед Новым годом его "выбрасывали" на прилавки. Удачей считалось урвать 2-3 палки колбасы — в этом случае 1-2 палки можно было отнести кому-нибудь в подарок или выменять на что-то другое дефицитное.

Вот этот снимок везде подписан как "очередь за кобасой", но знающие люди подсказывают, что длинные штуки слева — не сервелат, а огурцы. Впрочем, колбасные очереди отличались не сильно.

При различных советских предприятиях существовали так называемые "спецмагазины", где могли отовариваться сотрудники только этого предприятия — в такие магазины перед Новым годом часто завозили дефицитные продукты — например, зеленый горошек, консервированную кукурузу в банках, какие-нибудь мясные консервы или красную зернистую икру. Отовариваться в таких магазинах можно было только предъявив спецпропуск предприятия — на фото запечатлен как раз этот момент, причем покупатель показывает сразу два пропуска, чтобы приобрести товар за себя и за жену.

А вот покупки чего-то по талонам, вероятнее всего — чего-то типа разливной сметаны (судя по поллитровым баночкам). Фото конца 1980-х годов. Майонез в СССР продавали только в закрытых стеклянных баночках, и его невозможно было ничем разбавить. А вот разливную сметану разбавляли весьма часто — она в СССР была всегда по консистенции как густой кефир.

Те, кто приходил в магазины позже, когда толпа уже разбирала "дефицит" — чаще всего натыкался на пустые полки. Обычно перед Новым годом сметали все.

За промтоварами, которые брали в подарок — тоже были очереди. Без очереди можно было купить только какие-нибудь советские эмалированные миски, терки и экстракт "хвойный" для ванн, а вот хорошую обувь, хорошие и недорогие часы, какие-нибудь красивые импортные платки и прочее подобное — разметали на подарки очень быстро.

Пустые полки обувного магазина:

Пустые вешалки в отделе одежды универмага:

Во все этой истории меня больше всего умиляют рассказы фанатов СССР, которые называют совок каким-то там "социальным государством". Да это было на самом деле самое что ни на есть "асоциальное" государство — те, кто не успевал или по физическому состоянию не мог отстоять длиннющие очереди за дефицтом — вынужден был праздновать Новый год буквально ни с чем...

Максим Мирович


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