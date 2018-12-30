Российский рубль потерял почти 20% стоимости 1 30.12.2018, 14:37

1,876

Фото: reuters

В 2019 году эксперты также ожидают сильных колебаний курса.

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро. Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%. По данным Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро — 79,99 руб. Начинался год для рубля с других уровней — 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро, пишет РБК.

Российская валюта в минувшем году пережила две волны падения, главным триггером которых стали антироссийские санкции: в апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в августе/сентябре — угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков. Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

Воздействие ЦБ на валютный рынок ограничивалось словесными интервенциями и прекращением покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, направленного на нейтрализацию сверхдоходов от высоких цен на нефть.

Прогноз на 2019 год

Геополитические риски и вывод средств из рисковых активов развивающихся стран в дорожающие американские гособлигации продолжат оказывать влияние на рубль и в 2019 году. Прогнозы экспертов по курсу российской валюты на следующий год расходятся очень сильно — от 65 до 75 руб. к доллару — в зависимости от рассматриваемых сценариев, учитывающих разную степень болезненности новых западных санкций, уровень цен на нефть и возможные пути развития американо-китайского торгового конфликта.

По прогнозам Сбербанка, средний курс доллара в 2019–2020 годах составит 65–70 руб. при стоимости барреля нефти марки Urals $60–65. Аналитики «ВТБ Капитал» прогнозируют среднегодовой курс рубля на уровне 68,4 руб. за долл. и 77,3 руб. за евро, на конец 2019 года — 69,1 руб. за долл. и 77,4 руб. за евро.

«БКС Премьер» ожидает два сценария развития событий для рубля. Согласно базовому сценарию реализация санкционных пакетов окажет умеренно негативное влияние на курс рубля. Поддержку рублевый актив будет получать от восстановления нефтяных котировок в диапазон $65–75, а также продолжения осторожного диалога между США и Китаем на пути к снятию взаимных торговых ограничений. В результате среднегодовой курс рубля будет на уровнях, близких к 65–67 руб./долл., а к концу 2019 годка в диапазоне 65,8–68,2 руб./долл.

При пессимистичном сценарии (реализация санкционных рисков, значительное ужесточение санкционной риторики в отношении дополнительных мер, возвращение США и Китая к реализации новых тарифных ограничений, снижение нефтяных цен к уровням ниже $50) среднегодовой курс рубля может составить порядка 73–75 руб./долл., а год российская валюта завершит на уровнях, близких к 75 руб./долл.

В 2019 году на рубль продолжит оказывать влияние все тот же набор факторов: нефть, санкции, торговые войны, ситуация на развивающихся рынках, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Цены на нефть и металлы могут оказаться под давлением и потянуть за собой рубль сильнее, чем в этом году, но в любом случае масштабы движений скорее будут напоминать 2018 год, нежели кризисные 2008-й или 2014-й», — оптимистичен он.

Важным периодом для рубля станет март—апрель 2019 года, отмечает Покатович из БКС. Именно на это время приходится окончание отсрочки по рассмотрению вопроса о новых санкциях в Конгрессе США. В это же время должны определиться перспективы будущих торговых взаимоотношений между США и Китаем. «Не менее важным для рубля станет и динамика нефтяных цен, которые, по нашим оценкам, могут вернуться к уровням $70 на фоне появления в рынке информации о реальном сокращении добычи странами ОПЕК+», — добавил Покатович.

В апреле Минфин США опубликовал новый санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц), куда попали Олег Дерипаска вместе с алюминиевым гигантом UC Rusal и крупнейший миноритарий Виктор Вексельберг, топ-менеджеры российских компаний и чиновники. В итоге инвесторы начали спешно распродавать бумаги UC Rusal и En+ Олега Дерипаски и уходить с российского рынка. Эта паника привела к падению всего российского фондового рынка и первому в 2018 году резкому снижению курса рубля.

К началу августа американские законодатели представили шесть пакетов законопроектов, предполагающие новые санкционные меры против России. Самый серьезный пакет санкций против России — «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Законопроект, который так и не был рассмотрен в 2018 году, предполагает свести в единую базу все существующие санкции против России, а также предполагает введение запрета иностранным инвесторам приобретать госдолг РФ и блокировать операции российских госбанков в США. Конгресс США не рассматривал эти инициативы в 2018 году, их обсуждение ожидается в первые месяцы 2019 года.