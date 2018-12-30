Видеофакт: Белый лебедь остановил движение в центре Минска 30.12.2018, 14:43

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Лебедь спокойно разгуливал по проезжей части.

Белый лебедь стал причиной большого транспортного затора в центре Минска. Как пишет на своей странице в Фейсбуке пользователь Дмитрий Балашов, птица приземлилась на проезжую часть моста через Свислочь на проспекте Машерова, передает euroradio.fm.

Лебедь спокойно разгуливал по дороге и не хотел оттуда уходить, хотя водители отчаянно сигналили.

В этом году многие лебеди остались зимовать в Беларуси, а не улетели на юг. В последние дни установилась теплая для зимы погода, поэтому не удивительно, что птица захотела поискать приключений в городе.