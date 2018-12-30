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СМИ: Россия вернет Курилы при одном условии

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  • 30.12.2018, 14:49
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Острова вернулись в центр мировой политики.

Шаг назад в переговорах по Курильским островам. Россия создала новые военные препятствия, что вызвало гнев Токио. Как сообщается в министерстве обороны России, 3,5 тысячи военных будут отправлены на Итуруп и Кунашир, самые большие острова архипелага. Президент Синдзо Абэ, опасающийся одновременно и экспансии Пекина в восточной части Тихого океана, увеличивает военные расходы и планирует развернуть приобретенные у США Ф-35, пишет итальянское издание Gli Occhi della Guerra (перевод – inosmi.ru).

Восточная часть Тихого океана, таким образом, вновь оказалась в центре международного скандала, в котором силами меряются Россия, Китай и Япония. Последняя намерена модернизировать свои вооруженные силы, чтобы противостоять китайской угрозе, ведя тем временем переговоры с Москвой по возвращению «стратегических» островов. Главным образом по экономическим причинам. Несмотря на улучшение в отношениях с Токио в вопросе по «спорным» со времен Второй мировой войны островам, Москва подает противоречивые сигналы, продолжая укреплять позиции на южных Курильских островах и отправляя туда новых военных.

Решение курильского вопроса, переговоры по которому между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ, а также между российским и японским министрами обороны длятся уже 73 года и сейчас активизировались, и заключение соглашения, запланированное на 2019-2020 годы, могут быть отложены на неопределенный срок.

Учитывая сценарий возможного столкновения держав в восточной части Тихого океана, где Пекин со своими боевыми кораблями становится все более и более агрессивным, а Кремль возрождает свои геополитические устремления, Токио усилил инвестиции в оборону, достигнув рекордной суммы пятилетнего военного бюджета в 243 миллиарда долларов. Это на 6,4% больше по сравнению с предыдущим пятилетним бюджетом.

В эту сумму входит приобретение 147 истребителей Ф-35 и противоракетного комплекса «Иджис Эшор» (Aegis Ashore) — оружия, которое, по опасениям Кремля, может быть развернуто непосредственно на Курильских островах. Из обширного воздушного флота истребителей пятого поколения треть будет составлять версия «Б», то есть разработанная для короткого взлета и вертикального приземления: эти самолеты должны быть доставлены на «Идзумо», первый японский авианосец со времен Второй мировой войны. В числе проектов японского морского флота есть план по «расширению» возможностей двух вертолетоносцев, что позволит осуществлять запуск и возвращение Ф-35 с нескольких позиций.

Это «укрепление», рассматриваемое как нарушение конституционного принципа, в рамках которого японские вооруженные силы характеризовались только как средства «самообороны», по мнению президента Абэ, является абсолютно легитимным, поскольку морские платформы считаются «многофункциональными», а ракеты — частью системы обороны, чтобы противостоять угрозе со стороны баллистических ракет Пхеньяна.

Но именно гонка вооружений и тесное сотрудничество с Соединенными Штатами мешают Кремлю и Токио прийти к простому решению курильского вопроса. Москва действительно опасается, что острова — сегодня являющиеся военизированным аванпостом в Тихом океане — могут стать японскими военными базами, а, стало быть, базами рядом с США и НАТО, что может превратить их в потенциально враждебную территорию.

Россия, которая по прошествии всех этих лет выражает наконец готовность вернуть Японии архипелаг ее предков — пусть даже с риском возникновения внутренних разногласий — высказалась крайне ясно, заявив, что «на островах не должно быть никаких военных баз». Россия надеется, что урегулирование Курильского вопроса приведет к возрождению экономических и политических отношений с Японией, что отразится также и на международном уровне. Япония в свою очередь выражает все большее беспокойство в связи с растущей военной активностью Пекина в Южно-Китайском море и может попытаться резко изменить свою позицию за столом переговоров с Москвой.

Курильские острова, аванпост, затерянный в Тихом океане, оспариваемый со времен Хрущева и Кеннеди, может действительно оказаться в центре международной напряженности между Россией, Китаем и западным блоком.


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