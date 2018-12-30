Смехдержавность 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

30.12.2018, 14:59

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Итоги 2018 года для российской власти.

До Нового 2019 Года остаются считанные дни, а значит наступает временной период, когда принято подводить итоги, анализировать и давать прогнозы на будущее.

Часть 1

Анализировать 2018 год для РФ - невероятно сложно, ибо ничего кардинально нового или сверх неожиданного в нем не произошло от слова совсем. Но мы все же попробуем, условно разделив обзор на 4 части: "внешняя политика", "внутренняя политика", "экономика" и "перспективы".

И начнем мы с того, что абсолютно незаслуженно считается большинством граждан РФ сильной стороной эпохи "путинизма"- с внешней политики.

2018 год окончательно расставил все точки над "i", явив миру всю нелепость и смехотворность претензий Кремля на "сверх(смех)державность и мировую гегемонию.

- Череда шпионских провалов, пиком которых стали "шпили-вили Петрова и Боширова";

- финальная черта под попытками выстроить успешную коммуникацию с Дональдом Трампом, якобы являющимся "пророссийским";

- продолжающий медленно тлеть вместе с жизнями российских военных, наемников, специалистов и деньгами налогоплательщиков конфликт в Сирии; усиливающаяся антизападная риторика, дошедшая до коронной путинской фразы: "они просто сдохнут, а мы попадём в рай";

- новые военные провокации против суверенной Украины, эпиком которых стал захват украинских кораблей в Керченском проливе;

- продолжение череды исключений из целого ряда важнейших международных организаций;

- провал перехода на новый уровень отношений с Китаем и Японией, на которые режим Путина возлагал неоправданно большие надежды; попытки влезть в новые конфликты, в том числе в Ливии и беднейших африканских государствах;

- раздача миллиардных кредитов, без надежд их вернуть или хотя бы получить какую-то отдачу;

- активные разговоры о скорой аннексии белорусских земель, со всеми вытекающими из этого последствиями...

Кремлевско-олигархический режим в 2018 году продолжил агрессивно-оккупационную политику, которая логично привела к введению новых санкций со стороны Запада и дальнейшему изоляционизму. Фактически в 2018 году Кремль утратил последний шанс на смену курса, направив РФ бесповоротно в самый центр айсберга, на устранение последствий столкновения с которым уйдут долгие годы, если не десятилетия.

Часть 2

Впрочем, внутренняя политика, традиционно считающаяся слабой стороной "путинизма" (как будто у него есть сильные), в 2018 году полностью оправдывала все скептические прогнозы, очень часто их даже превосходя.

Начинался календарный год с беспрецедентных за последние года "мусорных протестов", которые стали ответом на откровенный геноцид по отношению к местным жителям со стороны подмосковных властей. К сожалению, добиться хоть сколько-нибудь ощутимых результатов людям не дало желание "быть вне политики" и отсутсвие готовности "идти против Путина". Проблема сохранилась, продолжала всплывать уже в других регионах РФ и однозначно, в том или ином формате, вернётся в информационную повестку в ближайшем будущем.

Продолжалось закручивание гаек: неприкрытая и откровенно преступная фабрикация уголовных дел "Нового Величия" и "Сети"; десятки новых "экстремистов" и "террористов", которых начали ловить уже по репостам и лайкам. Силовой разгон майской акции оппозиции "он нам не царь" прокремлевскими титушками-ряжеными клоунами (они же казаки). Не увенчавшаяся успехом, но заметно проредившая и так на глазах пустеющую государственную казну, попытка блокировки telegram.

Всплывшие видеозаписи чудовищного обращения с заключенными в путинских ГУЛАГах. То о чём давно говорили, получило материальное подтверждение.

Новые скандальные расследования Алексея Навального против высших фигур нынешней правящей элитки, включая приближенных к нацлидеру олигархов, его свиту и главных пропагандистов, эпиком чего стало вскрытие махинаций с закупками генерала Золотова, который, не найдя других аргументов, вызвал лидера российской оппозиции на дуэль.

Ужасная трагедия в Кемерово, реальные виновники которой так и не понесли никакого наказания. Тоже самое можно сказать и про "Керченский расстрел", расследование которого породило больше новых вопросов, чем дало реальные ответы;

Выборы в 2018 году, и так являющиеся в путинской РФ мертвым институтом формирования власти, существующем лишь в теории, подверглись ранее невиданному издевательству - став не просто фарсом, а уже постфарсом.

Начиналась жалкая пародия на демократию с выборов президента, на которые были допущены лишь откровенно марионеточные кандидаты, полностью подконтрольные Кремлю и в следствии этого, заведомо не способные составить Владимиру Владимировичу хоть какую-нибудь конкуренцию. Еще более убогими получились выборы мэра Москвы, в которых фактически участвовал один лишь Сергей Семёнович, при котором "она так похорошела, стала зеленее и так далее и тому подобное по списку". Закономерным итогом данных мероприятий просто обязан был стать громкий скандал. И он случился там, где его никто не ждал: в Приморье уставшие от "Едра" местные жители взяли и устроили протестное голосование, прокатив Андрея Владимировича Тарасенко, что вынудило застигнутый в врасплох Кремль идти на крайние меры и в срочном порядке устраивать грубые вбросы, по масштабу превосходившие 2012 год.

Был скандал. Было аннулирование. Были снятия всех и вся, что могло помешать пропахиванию проКремлёвского кандидата и были огромные вкачивания финансовых ресурсов в политтехнологов. В конечном итоге это возымело успех и уже новый "назначенец Москвы" Олег Кожемяко взошёл на местный трон. Но осадочек остался и его не собьешь никакими политтехнологиями.

Ну и вишенкой на торте 2018 года стала, разумеется, карательная пенсионная реформа, за которую впервые за долгие годы пришлось нести личную ответственность Владимиру Путину, привыкшему прятаться за широкими спинами своих чиновников (они же экс-телохранители и экс-повара), что очень ощутимо нанесло удар по его персональному рейтингу, откатив на невиданно ранее низкие показатели одобрения деятельности на посту главы государства.

В этот список не попало еще множество важных событий и новелл внутренней жизни РФ, ибо чтоб вместить ВСЕ, потребовалось бы отвести на разбор не пару постов, а пару десятков. Но, тенденции очевидно обозначены: провалы Кремля во всём и вся, от местных до федерального уровней, что в конечном итоге привело к заметному снижению рейтинга всей правящей верхушки вместе взвитой и создало предпосылки для возрастания протестной активности населения, с последующими кризисом власти уже в наступающем 2019 году.

В начале 2018 года, за несколько месяцев до президентских выборов, в Кремле был разработан план, согласно которому после победы Путина на выборах (в ней, естественно, никто не сомневался) информационное пространство постепенно должно было быть переведено с негативно-воинствующего на позитивный концепт, при котором 70% времени уделялось "Прекрасной России настоящего", что помимо прочего, согласно стратегии правящей элитки, должно было бы забить финальный гвоздь в крышку гроба оппозиции.

Что мы имеем на выходе: позитив обнаружить так и не удалось, хотя, стоит признать, робкие попытки во время ЧМ 2018 осуществлялись, но тщетно. И, дабы удержать хотя бы имеющееся, была еще сильнее растоплена печь пропаганды ненависти и вражды ко всему окружающему.

Впрочем, и это больше не работает, так как безнадежно устарело: люди элементарно устали годами жить в ритме "замка при осаде", когда какой федеральный канал ни включи- а там либо "загнивающий Запад", либо "фашиЗдская Украина".

В 2019 году, после завершения новогодних праздников и полного погружения в "новый чудный мир", с выросшими из-за поднятия НДС ценами на все и вся в несколько раз, подобный формат подачи информации и вовсе может начать вызывать обратную реакцию, с проклятиями разъяренных граждан в сторону Киселя и КО и выкидыванием телевизоров с балконов собственных домов.

Часть 3

Ситуацию в экономике РФ можно легко описать знакомой всем с детства фразой из сказок: "чем дальше, тем страшнее".

Под жизнеутверждающие утверждения правящей элитки, что "все худшее уже позади и дальше нас ждёт лишь рост" (казалось бы, причём здесь Борис Титов?) продолжилось дальнейшее затягивание поясов.

Больше всех, традиционно для времен "путинизма", пострадали простые граждане, за чей счет Кремль ринулся спасать кошельки и виллы, попавших под западные санкции олигархов (они же - друзья Владимира Владимировича - жулики и воры). Ради данной "Величайшей" (как победа в сирийской войне полководца Шойгу) цели, было принято решение отобрать у российского народа последнее, затянув ремень уже не на поясе, а на шее.

Поднятие пенсионного возраста, благодаря которому, учитывая ситуацию в отечественной медицине, дожить до пенсии становится архисложной задачей даже для состоятельных людей, что говорить о бедняках, является финальным гвоздем в крышку гроба "социального государства". Теперь даже формально РФ таковым не является.

Так называемый "налог на самозанятых" стал и вовсе росписью режима в своем бессилии, при котором, не найдя иных предлогов для дальнейшего опустошения кошельков обнищавшего населения, он объявил очередную охоту на ведьм, от которой уже начали страдать невинные люди. Но кого в Кремле это когда волновало? Нужно больше золота!

Обладая огромным количеством ресурсов, расположенных на необъятных российских просторах, олигархо-чекистской элитке так и не пришло в голову ничего лучше, чем продолжить, словно наркоман на последней стадии своей зависимости, висеть на нефтяной игле и, подобно сектантам, молиться на цифру "50", ниже которой ни в коем случае не должна отпускаться цена барреля нефти, иначе "шеф, всё пропало, всё пропало! Гипс снимают..."

Китай, избравший вариант остаться с загнивающим, но все же стабильным Западом, спасителем всея Руси так и не стал, а Япония за свои услуги потребовала Курильские острова, передачу которых сейчас активно прорабатывают в Кремле.

Расслоение доходов населения достигло показателей начала 20 века, когда существование подобного явления считалось нормой.

В то время, как низкая прослойка россиян продолжает активно скупать зарубежные яхты, на которых развлекается с барышнями низкой социальной ответсвенности, для большей части населения РФ уже соль становится деликатесом, который лучше приберечь на праздники.

И для изменения данной тенденции нет ни малейших предпосылок.

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