10 альтернатив советским блюдам на новогоднем столе 3 30.12.2018, 15:10

Белорусы могут гораздо больше, чем приготовить «оливье».

Из года в год 31 декабря белорусы готовят блюда, доставшиеся им от их родителей, а им – от их родителей. Меню видоизменяется разве что из-за нехватки продуктов, которые уже раскупили в самом большом супермаркете.

Хватит!

Сайт kyky вместе с «рестораном высокой кухни» от галереи вкуса составил список из десяти блюд, которые заменят «оливье», заливное и фаршированную щуку.

Вместо салата «Оливье» – куриное филе и паста с горошком

Источник: kyky.org

Филе су-вид от «Галереи вкуса»

Паста, треть упаковки

Пармезан, 40 грамм

Горошек, одна упаковка

Сливки, 20 грамм

Зубчик чеснока

Соль/перец по вкусу

Оливье – фактически апостол новогоднего стола наших родителей. Но сколько можно есть майонезные салаты? Мы предлагаем заменить его на менее калорийное, но не менее вкусное блюдо из курицы и горошка. Во-первых, вам не придется бегать в магазин, потому что вы забыли купить третью банку бобовых. Все ингредиенты для пасты в нужном количестве можно разом заказать в «Ресторане высокой кухни» – останется только послушно следовать нашему рецепту, чтобы получить готовое блюдо. Рассказываем: курицу доставят к вам домой в формате «филе су-вид». Это почти готовое мясо, которые нужно пару минут обжарить с каждой стороны на сильном огне. А потом нарезать. Вот и всё! С гарниром тоже проблем не будет: варим макароны, параллельно натираем пармезан. И смешиваем ингредиенты: добавляем в пасту сыр, горошек и сливки. Ну и соль с перцем по вкусу. Вместе с пастой подаём филе – вот и всё, первое блюдо для Нового года готово.

Холодец из ног свиньи заменяем на тарталетки с муссом из фуа-гра с джемом

Источник: kyky.org

Фуа-гра утиная, мусс от «Галереи вкуса»

Тарталетки

Облепиховый джем

Клубника

Кокосовая стружка

Чтобы приготовить вкусный холодец, ваша мама еще 30 декабря стояла до двух ночи у плиты и варила мясо в нескольких пятилитровых кастрюлях. А потом чесночно-куриный отвар превращался в желе на балконе. Вряд ли вам хватит сил и терпения повторить этот кулинарный подвиг. Да и сам по себе холодец не очень гармонирует с бутылкой игристого. Поэтому советуем присмотреться к максимально простому блюду королей – фуа-гра. Чтобы приготовить закуску с утиной печенью, вам нужно заказать мясо, купить тарталетки и выбрать вкус дополнительной начинки – весь смысл этой закуски в возможности выбора джема-аккомпанемента. Советуем присмотреться к апельсину и облепихе. Если вы не будете отвлекаться на чьи-нибудь речи по телевизору, сможете приготовить тарталетки всего за десять минут. Итак: открываем упаковку с готовым утиным муссом, намазываем его на тарталетки, поверх мяса кладем джем, а сверху – фрукт по вкусу. Если будете готовить с облепиховым джемом, можно добавить кусочек клубники и кокосовую стружку.

Салат Мимоза меняем на салат с голубым сыром, грушей и вяленой уткой

Источник: kyky.org

Рукола, 80 грамм

Голубой сыр, 50 грамм

Филе утиное «Магре» от «Галереи вкуса», 1 упаковка

Половинка апельсина

Груша, 1 штука

Мёд, 10 грамм

Горчица, 20 грамм

Оливковое масло, 20 грамм

О «Мимозе» говорят как о самом праздничном салате СССР – в перестройку шиком считались блюда с продуктами, которые сложно было достать. Благо, к 2019 году в Минске можно купить и утку, и манго, и молоко молодого кокоса, так что давайте заменим олдскульную Мимозу на что-то более трендовое и лёгкое. Пускай у поколения ваших детей на новогодних фото будет не желтая майонезная гуща на тарелках, а эстетичная рукола с голубым сыром. Заказываем ингредиенты и начинаем делать заправку для салата. Выжимаем в емкость сок апельсина, добавляем мед, горчицу, оливковое масло и руколу. Затем режем грушу, добавляем ее к заправке и перемешиваем. К руколе и груше отправляем полоски сырокопчёного филе утки «Магре». Туда же добавляем сыр с голубой плесенью и еще раз перемешиваем. Салат готов, и его нужно подавать на стол свежим, а не «выдержанным», как коньяк или ту самую Мимозу.

Вместо бутербродов со шпротами готовим брускетту с фуа-гра и луковым мармеладом

Источник: kyky.org

Бездрожжевой хлеб, 1 штука

Фуа-гра «Блок» от «Галереи вкуса», 1 упаковка

Луковый мармелад, 1 баночка

Шпроты в масле отныне можно есть только во время эвакуации, ну или на вечеринке, которая тематически обыграна в лучших традициях Холодной войны и первого «Голубого огонька». Брускетты с фуа-гра куда больше подходят к атмосфере праздника, песням Фрэнка Синатры или даже трендовых ребят из СБПЧ. Кстати, в приготовлении они так же просты, как тексты песен этой группы: заказываете фуа-гра «Блок», покупаете хороший хрустящий хлеб, луковый мармелад и творите. Сначала на брускетту намазываем фуа-гра, а затем – мармелад. Собственно, закуска готова.

Фаршированную щуку вычеркиваем, делаем утиный окорок под соусом из черной смородины

Источник: kyky.org

Утиный окорок от «Галереи вкуса», 1 штука

150 миллилитров красного сухого

Чеснок, два зубчика

Утиный бульон, 150 миллилитров

Черносмородиновый джем, три столовые ложки

Сливочное масло, 25 грамм

Соль/перец по вкусу

На столах эпохи ранне-суверенной Беларуси фаршированная щука блистала креативом сильнее, чем главная ёлка страны. Как только ни украшали рыбу: и лимоном, и «глазками» из черного перца, некоторые даже рисовали ей платьица майонезом. Предлагаем остановить эту кулинарно-дизайнерскую гонку и приготовить блюдо в лучших французских традициях. Заказываем утиный окорок. Пока духовка нагревается до 180 градусов, натираем его солью и перцем, кладем кожей вниз в форму, подходящую для готовки и в духовке, и на плите. Сначала отправляем утку на плиту на 10-15 минут: жарим на слабом огне, пока не вытопится жир. Параллельно готовим соус: наливаем в емкость красное сухое вино, туда же отправляем чеснок, тимьян – доводим до кипения и держим 7-8 минут. После этого добавляем к соусу заготовленный бульон, который можно сделать из оставшегося от тушки мяса. И снова кипятим около десяти минут. Не останавливаемся на достигнутом, позволяем себе бокал того же красного сухого и двигаемся дальше.

Добавляем в соус черносмородиновый джем и сливочное масло, еще немного помешиваем и процеживаем его через мелкое сито. Затем снова переходим к мясу: делаем огонь под окороком больше и жарим грудки еще минут пять – до появления хрустящей корочки. Затем переворачиваем их и жарим еще пару минут с другой стороны. И финальная прямая: переносим утку с плиты в разогретую духовку на десять минут. После этого утку можно резать на ломтики и поливаем соусом. Всё, вы только что смогли модифицировать рецепт самого Гордона Рамзи.

Селедку под шубой меняем на блюдо из курицы и креветок с попкорном

Источник: kyky.org

Растительное масло, одна столовая ложка

Зерна попкорна, 10 грамм

Панировочные сухари, 100 грамм

Яйца, два штуки

Филе цыплёнка от «Галереи вкуса», 350 грамм

Очищенные сырые креветки, 250 грамм

Корнишоны, три штуки

Зеленый лук

Кетчуп, четыре столовые ложки

Вустерширский соус, одна столовая ложка

Петрушка

Лимон, одна штука

Майонезный салат с селедкой – классика жанра, к которой до сих пор тянется рука постсоветского человека. Но нужно по капле вытравливать из себя ностальгию и начинать экспериментировать. Например, приготовить мясо с креветками и попкорном, которое сделать даже проще, чем одиозный салат со свеклой. Сначала готовим попкорн: можно сделать его в микроволновке или в кастрюле с горячим растительным маслом. Есть очень лень – покупайте готовый, только без карамели и кокосовой стружки. Забрасываем попкорн в комбайн и измельчаем. Затем кладем его в миску с сухарями и перемешиваем с солью и перцем. Кусочки курицы (её заказываем онлайн) и креветок окунаем во взбитые яйца и полученную смесь из панировочных сухарей. Курицу и креветки кладем на два отдельных противня, укрытых фольгой, и ставим в духовку. Креветки нужно достать через десять минут, а курицу – через пятнадцать. А пока они в духовке, начинаем готовить соус: мелко режем корнишоны и лук, высыпаем их в емкость, куда потом добавим кетчуп, вустерширский соус и лимонный сок. Все это перемешиваем и добавляем листья петрушки. Готово! В честь наступающего года розового животного можно позволить друзьям есть это блюдо руками, оно для того и создано.

Бутерброды с маслом и красной икрой заменяем на закуску с хумусом, крекерами и фуа-гра

Источник: kyky.org

«Блок» фуа-гра от «Галереи вкуса», одна упаковка

Сыр бри, 125 грамм

Крекеры, одна упаковка

Готовый хумус, одна банка

Голубой сыр, 150 грамм

Красная икра на подсушенном хлебе со сливочным маслом уже не деликатес, а архаика – примерно как пульт от телевизора в плёнке. В конце 2018 года проще и логичнее приготовить закуску с хумусом. Тем более, что для этого вам не нужно стоять в огромных предновогодних очередях супермаркетов. Все ингредиенты по традиции можно купить в «Ресторане высокой кухни». Когда они окажутся у вас дома, достаём крекеры и накладываем на них по кусочку сыра, фуа-гра и по ложке хумуса. А потом красиво раскладываем всё это на тарелку. Совет: чтобы закуска получилась аккуратнее и правильнее, не доставайте фуа-гра из холодильника до нарезки (и для кота будет меньше соблазнов).

Вместо маринованных грибов и солений подаём на стол панцанеллу с курицей

Источник: kyky.org

Малое филе цыпленка-бройлера

Куриный бульон, один литр

Половина большой светлой чиабатты

Оливковое масло, 40 миллилитров

Красный винный уксус, 2,5 столовой ложки

Лук-шалот, два больших

Филе анчоусов, полбанки

Помидоры, четыре штуки

Салат, два кочана

Соления появились в подвалах хрущёвок не от хорошей жизни, а из-за отсутствия «заморских» овощей и фруктов зимой. Конечно, ваша бабуля лучше всех в этом городе делает компоты и закатывает кабачки. Но вы уже не обязаны всё это выставлять на новогодний стол, как достижения народного хозяйства выкатывают на парад в честь Дня независимости.

Не бойтесь слова «панцанелла»: это просто салат, который любит готовить гуру Джейми Оливер. Рассказываем, как его сделать: включаем духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов, в это время готовим куриный бульон, доведя его до кипения. Добавляем в него куриное филе (не бежим за ним в магазин, заказываем онлайн), и томим около десяти минут под закрытой крышкой на минимальном огне. Когда время закончится, просто выключаем огонь и оставляем курицу в бульоне. Режем свежую чиабатту, ломтики раскладываем на противне и отправляем в духовку на десять минут. Затем наливаем масло и красный винный уксус в миску и добавляем к ним кольца лука-шалота, листья розмарина и нарезанные анчоусы. Уже почти готово, не отчаивайтесь! Режем помидоры и выдавливаем из них немного сока в пустую миску. Добавляем к смеси трав хлеб, листья салата и помидоры. А затем и кусочки той самой забытой нами курицы. Теперь добавляем в салат томатный сок, приправляем его солью и перцем и подаем к столу. Обязательно говорим, что это рецепт от Джейми Оливера – это прибавит вам статуса.

Вместо заливного делаем стейк из мраморной говядины

Источник: kyky.org

Стейк из мраморной говядины от «Галереи вкуса»

Растительное масло

Чеснок, два зубчика

Ветка тимьяна

Еще одно блюдо из советского прошлого, которое нужно оставить в летописях заводских столовых. Вместо «дрожащей» феерии из овощей и мясного желе советуем подать на стол хорошо приготовленный стейк из мраморной говядины (её тоже заказываем в «Ресторане высокой кухни»). В этом рецепте главное – не перемудрить и соблюсти все мелочи. Первое – стейк достаём из холодильника ровно за двадцать минут до готовки и приправляем солью и черным перцем, не вдавливая специи в мясо. Второе – сковороду ставим на огонь и добавляем на нее масло только тогда, когда она будет раскалена. Стейки выкладываем жариться подальше от борта. Буквально через тридцать секунд на мясе появится корочка: как только заметите это, переворачивайте стейк. После 30 секунд на обратной стороне не забываем обжарить боковые части мяса. Затем закидываем на сковороду чеснок и переворачиваем стейк каждую минуту до готовности. К мясу можно добавить тимьян – но это уже второстепенный герой рецепта. Мясо снимаем с огня и кладем на деревянную доску – это обязательно! Если гости хвалят ваш стейк, можете забыть о походах в минские рестораны – они вас точно уже ничему не удивят.

Вместо мяса по-французски готовим утку конфи с картофельным пюре

Источник: kyky.org

Окорочок конфи от «Галери вкуса», одна упаковка

Картофель, 300 грамм

Тимьян, одна упаковка

20%-е сливки, 20 грамм

Молоко, 70 миллилитров

Масло сливочное, 50 грамм

Грибы лесные, одна упаковка

В нулевых мясо по-французски стало кулинарным хитом Беларуси, необходимым скиллом, чтобы считаться хозяйкой уровня senior. Правда, из французского в этом блюде разве что сыр, да и то с натяжкой. Чего нельзя сказать про утку конфи – как и фуа-гра, она является классическим угощением французов. Ее и советуем приготовить в качестве альтернативного «горячего блюда» на новогодний стол. Заказываем ингредиенты , а пока курьер едет, убеждаем родителей и друзей не привозить к вам домой оливье и холодец. Итак, начнем: отвариваем картофель, добавляем к нему сливки, оливковое масло и разминаем до состояния пюре. Переходим к мясу: следуя инструкциям на упаковке, разогреваем на сковороде утиную ножку. Затем снимаем мясо и на этой же сковороде обжариваем грибы для будущего соуса. Добавляем к грибам тимьян, соль и перец и выпариваем на небольшом огне. Готово, осталось красиво подать. Советуем положить ножку на «подушку» из пюре и полить все это соусом. Если гости не захотят сфотографировать это блюдо для сториз в Инстаграме, значит у них нет Инстаграма (ну или на следующий Новый год их звать необязательно).