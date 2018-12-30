Стало известно, что белорусы могут брать в путешествие без таможенного оформления
- 30.12.2018, 15:21
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Власти установили перечень вещей для личного пользования.
Новый документ от белорусских властей устанавливает, какие б/у вещи можно брать с собой в путешествие за границу для личного пользования, сообщает officelife.media.
Конечно, это одежда и обувь, предметы личной гигиены. В списке также значатся:
наручные часы;
ювелирные изделия;
портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура, принадлежности к ней, носители видеозаписи, носители записи звука;
портативные радиоприемники;
флеш-плееры;
мобильные телефоны, смартфоны, аналогичные устройства связи;
портативные персональные компьютеры, планшеты, GPS-навигаторы, игровые приставки, принадлежности к ним;
детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей, детские коляски, детские игрушки;
инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты и рыбной ловли;
переносные музыкальные инструменты;
коляски для инвалидов;
лопата, грабли, корзина, ведро, иной подобный инвентарь и ручной инструмент для домашнего хозяйства;
книги, журналы, иные печатные издания, канцелярские товары;
портативные диализаторы, иные медицинские приборы и расходуемые к ним материалы, лекарственные средства, продукты питания, необходимые физическому лицу по медицинским показаниям;
трости, зонтики, сумки, сумочки, чемоданы, иные аналогичные предметы.
Также напомним, что этот документ меняет лимиты на посылки из-за рубежа: до €200 в месяц (было €22). По весу планку подняли с 10 до 31 кг. Но одна посылка не должна быть дороже €22.