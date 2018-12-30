Стало известно, что белорусы могут брать в путешествие без таможенного оформления 30.12.2018, 15:21

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Власти установили перечень вещей для личного пользования.

Новый документ от белорусских властей устанавливает, какие б/у вещи можно брать с собой в путешествие за границу для личного пользования, сообщает officelife.media.

Конечно, это одежда и обувь, предметы личной гигиены. В списке также значатся:

наручные часы;

ювелирные изделия;

портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура, принадлежности к ней, носители видеозаписи, носители записи звука;

портативные радиоприемники;

флеш-плееры;

мобильные телефоны, смартфоны, аналогичные устройства связи;

портативные персональные компьютеры, планшеты, GPS-навигаторы, игровые приставки, принадлежности к ним;

детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей, детские коляски, детские игрушки;

инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты и рыбной ловли;

переносные музыкальные инструменты;

коляски для инвалидов;

лопата, грабли, корзина, ведро, иной подобный инвентарь и ручной инструмент для домашнего хозяйства;

книги, журналы, иные печатные издания, канцелярские товары;

портативные диализаторы, иные медицинские приборы и расходуемые к ним материалы, лекарственные средства, продукты питания, необходимые физическому лицу по медицинским показаниям;

трости, зонтики, сумки, сумочки, чемоданы, иные аналогичные предметы.

Также напомним, что этот документ меняет лимиты на посылки из-за рубежа: до €200 в месяц (было €22). По весу планку подняли с 10 до 31 кг. Но одна посылка не должна быть дороже €22.