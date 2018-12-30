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«Чиновники обязаны выполнять то, под чем подписалось государство»

  • 30.12.2018, 15:37
Иллюстрационное фото
Источник: svaboda.org

Белорусские правозащитники – о том, как бороться за права человека в стране.

Правозащитники Юрий Чаусов, Валентин Стефанович и Леонид Судаленко рассказали об отношении белорусских чиновников к правам человека в стране, сообщает «Гомельская весна».

Находясь в Женеве во время 24-й сессии Комитета ООН по правам человека правозащитники Юрий Чаусов, Валентин Стефанович и Леонид Судаленко рассуждали на тему прав человека в Беларуси.


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