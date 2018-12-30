«Чиновники обязаны выполнять то, под чем подписалось государство»
- 30.12.2018, 15:37
Белорусские правозащитники – о том, как бороться за права человека в стране.
Правозащитники Юрий Чаусов, Валентин Стефанович и Леонид Судаленко рассказали об отношении белорусских чиновников к правам человека в стране, сообщает «Гомельская весна».
Находясь в Женеве во время 24-й сессии Комитета ООН по правам человека правозащитники Юрий Чаусов, Валентин Стефанович и Леонид Судаленко рассуждали на тему прав человека в Беларуси.