закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 16:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Видеофакт: Бенедикт Долляь пропустил Бьерндалена на финише Рождественской гонки

  • 30.12.2018, 15:46

Немецкий биатлонист совершил благородный поступок.

Третье место в гонке преследования в рамках Рождественской гонки в Гельзенкирхене занял дуэт Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена, попрощавшихся на арене "Шальке" с большим спортом, пишет «Прессбол».

Попадание белоруски и норвежца на пьедестал стало возможным благодаря великодушному поступку на финишной прямой немца Бенедикта Долля, пропустившего вперед восьмикратного олимпийского чемпиона.


популярное за неделю

Мнение

В ритме калейдоскопа
В ритме калейдоскопа Ирина Халип, «Новая газета»
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец