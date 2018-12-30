Видеофакт: Бенедикт Долляь пропустил Бьерндалена на финише Рождественской гонки 30.12.2018, 15:46

Немецкий биатлонист совершил благородный поступок.

Третье место в гонке преследования в рамках Рождественской гонки в Гельзенкирхене занял дуэт Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена, попрощавшихся на арене "Шальке" с большим спортом, пишет «Прессбол».

Попадание белоруски и норвежца на пьедестал стало возможным благодаря великодушному поступку на финишной прямой немца Бенедикта Долля, пропустившего вперед восьмикратного олимпийского чемпиона.