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Нацбанк Беларуси выпустил новые двухрублевые монеты

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  • 30.12.2018, 15:46
  • 1,867
Фото: kraj.by

Они посвящены архитектурному наследию нашей страны.

С 28 декабря Нацбанк выпустил в обращение новые двухрублевые монеты. Памятная серия посвящена архитектурному наследию Беларуси, пишет сайт horki.info.

На монетах – "Мірскі замак", "Замак Радзівілаў. Нясвіж", "Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель", "Камянецкая вежа", "Мікольская царква. Магілёў" и "Сафійскі сабор. Полацк",

Фото: Нацбанк

Двухрублевики являются законным платежным средством Беларуси. Они изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина).

Тираж каждого наименования – 25 000 штук.


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