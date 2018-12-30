Нацбанк Беларуси выпустил новые двухрублевые монеты

Нацбанк Беларуси выпустил новые двухрублевые монеты1
- 30.12.2018, 15:46
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Они посвящены архитектурному наследию нашей страны.
С 28 декабря Нацбанк выпустил в обращение новые двухрублевые монеты. Памятная серия посвящена архитектурному наследию Беларуси, пишет сайт horki.info.
На монетах – "Мірскі замак", "Замак Радзівілаў. Нясвіж", "Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель", "Камянецкая вежа", "Мікольская царква. Магілёў" и "Сафійскі сабор. Полацк",
Двухрублевики являются законным платежным средством Беларуси. Они изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина).
Тираж каждого наименования – 25 000 штук.