закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россияне бросились в валюту после призывов к «дедолларизации»

1
  • 30.12.2018, 16:17
  • 2,103

На валютные вклады пришло $2,2 миллиарда, а на рублевые — ничего.

Объем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей РФ о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков, пишет finanz.ru.

За месяц валютные счета пополнились на 2,2 млрд долларов, подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG.

Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - 68,2 млрд долларов.

Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.

«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.

Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты. В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.

Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до 1769 долларов.

Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.

За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после аннексии Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.


популярное за неделю

Мнение

В ритме калейдоскопа
В ритме калейдоскопа Ирина Халип, «Новая газета»
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец