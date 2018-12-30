Триллион вранья 1 Telegram-канал «СерпомПо»

30.12.2018, 16:52

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Новая порция вранья про российский ВВП от Росстата.

Россияне не должны знать фамилии главы Росстата. Это совершенно лишнее. Они должны только знать, что там все «считается честно».

Но — увы! — они знают, что там все врут. И, хоть все реалисты, смена руководства ведомства всколыхнула надежды на то, что что-то изменится.

И вот уже под руководством Павла Малкова вышла новая порция важнейшей статистики — по ВВП. Новая порция вранья от Росстата.

Так хотелось верить в лучшее… Не случилось. Снова.

ВВП 2016 года оказался росчерком пера повышен на 0,5%. Спад превратился в рост.

При этом никаких доказательств такого «оптимизма» не представлено. Это одна «голая» цифра. Которая никак не расшифровывается: ни по отраслям, ни по источникам доходов, ни по их использованию. Никак не доказывается.

Откуда взялись и упали россиянам на голову 0,5% ВВП?

Из-за изменения системы классификации отраслей структуру ВВП за 2016 год по-прежнему нельзя сравнить с предыдущими годами. Про 2016 год можно безнаказанно врать сколько угодно. Оправдываться не придется. Произвольная новая точка отсчета легко подгоняемая под нужный уровень в любой момент. Официальная «отмазка» — 5-й плановый пересмотр ВВП за 2016.

ВВП потому многие в мире и воспринимают как самый объективный показатель, что он единственный в статистике рассчитывается сразу тремя независимыми друг от друга методами и при этом должен давать небольшую погрешность… Это — «венец» всей статистики. Величина ошибки — показатель качества сбора статинформации, основа дооценки «теневых» («ненаблюдаемых») секторов экономики.

А у нас Росстат объявил показатель ВВП — и готово! Но как появилась эта цифра? Ведь ни один из 3 методов расчета ВВП не задействован. Не представлены никакие расчеты вообще, только цифра.

Откуда она? Чудесным образом явилась Малкову во сне — как откровение?

Росстат не изменился. Нельзя ему было верить при Суринове. Нельзя будет и при Малкове.

Увы, россияне не знают больше, что происходит с экономикой на самом деле. Знают только про очередные порции угодного властям вранья от Росстата.

P.S. СМИ уже много раз писали про проблемы со статистикой. Кое-что напомним: колоссальные — на 0,5% — приписки в сельском хозяйстве, несочетаемость динамики показателей между собой, резкие пересмотры вверх динамики промышленности (в апреле 2018 — в 3 раза!), проблемы статистики реальных доходов населения.

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