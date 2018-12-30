Топ-10 самых редких и самых распространенных имен детей в 2018 году 30.12.2018, 17:00

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Необычные имена, которые давали новорожденным.

В отделе ЗАГСа Витебского горисполкома перечислили самые необычные имена, которые родители давали новорожденным в 2018 году, пишет «Витебский курьер».

Несколько мальчиков получили старославянские имена Елисей, Макар, Радислав, Мирослав и Мираслав. В списке редких имен оказались Стефан, Джозеф и Захарий. Одного маленького витебчанина назвали очень редким именем славянского происхождения — Златан, что означает «золотой».

В городе также в нынешнем году появились на свет девочки Николина, Аполлинария, Биайна и Михайлина. Еще в Витебске подрастают юные Сафина, Алия, Никтория.

В пятерку редких классических мужских имен в 2018 году (таким именем назвали всего по 1 младенцу в городе) вошли:

- Вадим,

- Василий,

- Виталий,

- Вячеслав,

- Георгий.

У девочек это:

- Алеся,

- Валентина,

- Надежда,

- Елена

- Татьяна.

Интересно, что рейтинг популярности детских имен по сравнению с 2017 годом почти не изменился. Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему принадлежит Артему. Этим именем названо 42 малыша.

На втором месте оказалось мужское имя Максим (34).

Тройку лидеров замыкает имя Александр (29).

Далее идут мужские имена Матвей (29), Егор (27), Даниил (26), Тимур (24), Кирилл (23), Никита (23) и Роман (23).

Самым любимым женским именем в витебских семьях в уходящем году стала Анна. Анютами были названы 31 девочек.

На втором месте — Ксения (30), а на третьем — Алиса (26).

В десятку также попали Арина (25), Дарья (25), София (24), Варвара (21), Ева (21) и Анастасия (18).

В топ-10 вошло имя Виктория (18).

Не попало в рейтинг имя Мария, замыкавшее десятку в 2017 году.

К слову, на 28 декабря 2018 года, согласно статистике городского ЗАГСа, было зарегистрировано 616 девочек и 657 мальчиков.