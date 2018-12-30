Противостояние с Россией: Шесть побед Украины в уходящем году 30.12.2018, 17:12

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2018 год был, в целом, успешным для Киева в противостоянии с РФ.

По результатам военного противостояния между Украиной и Россией в 2018 году, победу уверенно одержала Украина. Рассмотрим же основные стычки, бои и столкновения по мере убывания их значимости, пишет журналист Максим Кухар для lavred.info.

1. Победа Украины. Создание условий и начало разгрома агентурной сети врага в Украине, которая много лет была хорошо замаскирована под религиозную организацию. Создание твердых предпосылок для масштабного религиозного раскола в самой РФ. Судя по масштабу и длительности последствий, Киев не достигал таких успехов с X века.

2. Победа Украины. Принуждение к вынужденному бездействию более чем 100-тысячной наступательной группировки сил РФ, которая вынуждена была стоять без дела целый год на границе и переводить ресурсы своей страны.

3. Победа Украины. Провал какой-либо адекватной хозяйственной политики РФ в ОРДЛО. Уничтожение РФ остатков автономности и самоуправления в ОРДЛО и перевод территорий в режим колонии. Что гарантирует рост недовольства населения и усиления предпосылок для возврата территорий.

4. Победа Украины. Отработка механизма и поддержка населением военного положения, которое длилось в стране неполный месяц. Высокий процент явки резерва в военкоматы, что говорит о высокой готовности народа сражаться.

5. Победа Украины. 3,5% рост экономики страны на пятом году войны с более сильным противником. Продолжение реформ в ряде направлений.

6. Победа Украины. Утверждение целого ряда решений международных организаций с осуждением агрессии РФ.