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В Оршанском стройтресте на 3,5 рабочих приходится один управленец

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  • 30.12.2018, 17:27
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Из-за этого за последние два года трест проиграл каждый второй торг.

КГК Витебской области в Оршанском строительном тресте № 18 выявил нерациональное использование материальных и трудовых ресурсов. По данным проверок, за последние два года трест проиграл каждый второй торг из-за высоких цен на работы и услуги, пишет «Ежедневник».

Среди причин высокой стоимости выполняемых трестом работ КГК назвал неэффективное построение структуры треста, в состав которого входят три строительных управления, выполняющие почти одинаковые виды работ, а также высокую численность управленцев: один специалист на 3,5 рабочих.

Чтобы выиграть торги, стройтрест заявлял неоправданно низкие накладные расходы, затраты на транспортировку работников, в результате чего строительство большинства объектов было для него убыточно. Если бы трест провел реорганизацию и объединил в одно три стройуправления, можно было сэкономить около 130 тыс. рублей. Об этом рассказал начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства областного КГК Вадим Волович.


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