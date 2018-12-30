Во двор жителя Ивано-Франковской области упал двухкилограммовый метеорит

Во двор жителя Ивано-Франковской области упал двухкилограммовый метеорит1
- 30.12.2018, 17:32
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Метеорит передали в музей гуцульской магии.
В селе Замагора Ивано-Франковской области во двор одного из жителей упал метеорит, пишет gordonua.com.
По словам владельца дома, он подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Мужчина добавил, что грохот сопровождался ярким светом. Он выбежал на улицу и увидел, как горит гараж. После того как огонь был погашен, хозяин дома нашел камень весом около двух килограммов.
Как сообщил профессор технического университета нефти и газа Олег Адаменко, обнаруженный камень – хандрит – самый распространенный тип каменных метеоритов.
Находку передали в музей гуцульской магии.