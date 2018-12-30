Польша получила более миллиарда евро от ЕС на развитие транспорта 30.12.2018, 17:51

Благодаря этим инвестициям будут реализованы проекты на железных дорогах, автострадах и морском судоходстве.

4,5 млрд злотых (более 1 млрд 50 млн евро) субсидий от ЕС получили 11 инфраструктурных проектов Польши. Общая стоимость проектов — 8 млрд злотых (почти 1 млрд 870 млн евро). Контракты подписаны в Центре транспортных проектов ЕС, передает «Радио Польша».

Исполняющий обязанности директора Центра транспортных проектов ЕС Пшемыслав Горголь пояснил, на что пойдут средства ЕС: «Благодаря этим инвестициям будут реализованы проекты на железных дорогах, автострадах и морском судоходстве. Благодаря капиталовложениям улучшится транспортировка товаров с севера на юг Польши, а также на юг Европы. Будут модернизированы и построены новые железнодорожные вокзалы — всего 59 объектов за более 400 млн злотых дотаций от ЕС».

Кроме того, будет профинансирован проект строительства скоростной автомагистрали S7 на участке Варшава — Груец.

Расширение порта Гдыня также будет финансироваться из средств ЕС.