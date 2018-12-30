закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Польша получила более миллиарда евро от ЕС на развитие транспорта

  • 30.12.2018, 17:51

Благодаря этим инвестициям будут реализованы проекты на железных дорогах, автострадах и морском судоходстве.

4,5 млрд злотых (более 1 млрд 50 млн евро) субсидий от ЕС получили 11 инфраструктурных проектов Польши. Общая стоимость проектов — 8 млрд злотых (почти 1 млрд 870 млн евро). Контракты подписаны в Центре транспортных проектов ЕС, передает «Радио Польша».

Исполняющий обязанности директора Центра транспортных проектов ЕС Пшемыслав Горголь пояснил, на что пойдут средства ЕС: «Благодаря этим инвестициям будут реализованы проекты на железных дорогах, автострадах и морском судоходстве. Благодаря капиталовложениям улучшится транспортировка товаров с севера на юг Польши, а также на юг Европы. Будут модернизированы и построены новые железнодорожные вокзалы — всего 59 объектов за более 400 млн злотых дотаций от ЕС».

Кроме того, будет профинансирован проект строительства скоростной автомагистрали S7 на участке Варшава — Груец.

Расширение порта Гдыня также будет финансироваться из средств ЕС.


популярное за неделю

Мнение

В ритме калейдоскопа
В ритме калейдоскопа Ирина Халип, «Новая газета»
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец