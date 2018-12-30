Семь несложных блюд для новогоднего стола 30.12.2018, 17:59

Каждый найдет блюдо для себя.

Приближаются новогодние праздники – время, большую часть которого принято проводить за застольями и гуляньями, с друзьями и родственниками, с коллегами и бизнес-партнерами. Более того, по традиции, сама встреча Нового года – это масштабная трапеза, которая начинается вечером 31 декабря и заканчивается утром 1 января, пишет «Новое время».

Чтобы сделать свой Новый год и последующие выходные вкусными и порадовать свою семью и гостей, вам придется заранее продумать праздничное меню, вооружиться всеми необходимыми ингредиентами и на какое-то время поселиться на кухне. Впрочем, подготовка новогоднего стола создает праздничное настроение не хуже украшения елки или украшения дома. Проверено!

Журналисты предлагают раз в год закрыть глаза на вредность майонеза и приготовить любимый многими салат и еще шесть блюд для новогоднего стола.

Итак,

Классический оливье

Ингредиенты:

7 картофелин

5 морковок

6 шт маринованных огурцов

1 банка зеленого горошка

6 шт куриных яиц

300 г вареной колбасы

100 г сметаны

200 г майонеза

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца, все нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.

Пирог со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

340 г свежего или замороженного шпината

170 г сливочного сыра

1 шт луковица

70 г сыра фета

2 ст л оливкового масла

гранулированный чеснок

1 ч л итальянские травы

1 яйцо

1 ст л воды

2 рулона готового слоеного теста

Приготовление:

Промойте и порежьте шпинат, замороженный - разморозьте и слейте лишнюю жидкость. Нарежьте лук полукольцами. В сковороде разогрейте 2 ст ложки оливкового масла, слегка обжарьте лук. Добавьте шпинат, щепотку чеснока, смесь итальянских трав. Обжарьте шпинат с луком пару минут. Если будет лишняя жидкость, удалите. Выложите шпинат в глубокую миску, добавьте сливочный сыр и перемешайте до объединения ингредиентов.

На бумаге для выпечки раскатайте слоеное тесто в квадрат размером 33 Х 33 см. Вырежьте треугольники: у вас получится один большой треугольник и два маленьких. Перенесите меньшие треугольник на другую часть бумаги, соедините их в один большой. Это будет основа пирога. Выложите начинку поверх основы пирога, равномерно разровняйте и добавьте фету.

Закройте пирог большим треугольником. Сделайте надрезы ножом, так чтобы расстояние между ними было 3 см, скрутите их в направлении от себя. Взбейте яйцо с небольшим количеством воды и кисточкой смажьте весь пирог.

Куриные шашлычки в соево-медовом соусе

Ингредиенты:

12 куриных бедрышек, нарезанных на филе

125 мл меда

125 мл соевого соуса

60 мл устричного соуса

2 зубчика чеснока

1 ст л мелко тертого имбиря

1/2 ч л китайской приправы пять специй

2 ч л кунжутного масла

1 ст л поджаренного кунжута

Приготовление:

Смешайте курицу, мед, соевый соус, устричный соус, чеснок, имбирь, китайские пять специй и масло в большой миске. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час. Процедите курицу из маринада. Нанизывайте ее равномерно на вымоченные в воде бамбуковые шпажки.

Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Готовьте шашлычки, периодически переворачивая, в течение 8 минут или до готовности. Положите шампуры на блюдо. Посыпьте кунжутом.

Тосты с анчоусами и маслом из пастернака

(для ностальгирующих по бутербродам со шпротами)

Ингредиенты:

500 г пастернака, очищенного и нарезанного

60 г сливочного масла

1/3 чашки смеси молока и сливок

1/2 чашки базилика

1/4 чашки петрушки

1 зубчик чеснока

1/4 чашки оливкового масла

24 ломтика багета, нарезанные по диагонали

24 филе анчоуса

Приготовление:

В большой кастрюле с подсоленой водой варите пастернак до готовности, от 8 до 10 минут. Слейте воду и переместите его в кухонный комбайн. Добавьте сливочное масло, смесь молока и сливок, и пюрируйте до однородной массы. Поместите пюре в кастрюлю и готовьте на умеренно слабом огне, часто помешивая, до густоты, примерно 15 минут. Приправьте солью и перцем. Переложите в среднюю миску и накройте пищевой пленкой прямо поверх масла. Дайте остыть полностью, затем охладите на протяжении 30 минут.

В комбайне смешайте базилик, петрушку и чеснок и измельчите. Добавьте оливковое масло до однородной массы. Приправьте солью и перцем.

Разогрейте духовку до 400°. Положите ломтики багета на противень и смажьте обе стороны оливковым маслом. Запекайте в течение 8-10 минут, пока они не станут золотистыми, охладите.

Намажьте тосты маслом из пастернака и выложите на блюдо. Положите сверху анчоусы, сбрызните базиликовым маслом и подавайте.

Белые трюфели с горгондзолой

Ингредиенты:

180 г белого шоколада

50 мл сливок 33%

100 г сыра горгондзола

1 ч л лимонного сока

Измельченная сушеная клубника, орехи, вафли для посыпки

Приготовление:

Сливки довести до кипения и вылить на измельченный шоколад, размешать до однородности. Добавить раскрошенную горгондзолу и лимонный сок, все перемешать и поставить в холодильник на 2 часа. Скатать трюфели, размером примерно с грецкий орех, обвалять в посыпке. До подачи на стол хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Оладьи из цветной капусты с красной икрой

Ингредиенты:

3 яичных белка

1/4 ч л свежемолотого перца

6 ст л цельномолочного йогурта

1/2 ч л разрыхлителя

лососевая икра

1/4 ч л молотого тмина

1/4 ч л молотого кориандра

1/2 большой головки цветной капусты, мелко нарезанной на соцветия

1,5 ч л оливкового масла

Приготовление:

Разогрейте духовку до 350°. Вскипятите подсоленную воду, сварите в ней цветную капусту (2 минуты). Слейте всю воду, выложите капусту на противень, выстланный бумажным полотенцем, остудите и просушите полотенцами.

В маленькой миске смешайте 1/2 чайной ложки соли с разрыхлителем, тмином, кориандром, перцем. В большой миске взбейте миксером яичные белки со щепоткой соли на высокой скорости до образования твердых пиков. Добавьте цветную капусту и смесь специй.

Нагрейте большую антипригарную сковороду, слегка смажьте ее маслом. Выкладывайте по столовой ложке жидкого теста в сковороду и готовьте на умеренно сильном огне, пока они не подрумянятся, по 2 минуты с каждой стороны. Переложите оладьи на большой противень. Повторите с оставшимся жидким тестом.

В маленькой миске смешайте йогурт с 1,5 чайной ложки оливкового масла и приправьте солью. Разогрейте оладьи в духовке около 2 минут. Украсьте каждую 1/2 чайной ложки йогуртового соуса и икрой. Переложите на блюдо и подавайте.

Мини-чизкейки в баночках

Ингредиенты:

85 г белого шоколада

60 мл сливок 20%

250 г сливочного сыра

100 г сахара

125 мл сметаны

2 яйца

1 ч л ванили

Для основы:

2 ст л растопленного сливочного масла

150 г печенья

клюквенный джем

Приготовление:

Для песочной основы измельчить печенье в крошку, добавить масло, перемешать. Выложить основу на дно баночек, утрамбовать ложкой. Сверху выложить по пару столовых ложек джема.

Белый шоколад растопить. В большой миске смешать сливочный сыр, растопленный шоколад, сметану, сливки, сахар, яйца, ваниль. Перемешать венчиком до однородности и выложить слой полученной массы поверх джема.

Баночки ставим в противень, наливаем туда воду, чтобы дно баночек находилось в воде. Выпекаем в разогретой до 180° духовке около 25 минут.