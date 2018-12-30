закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Семь несложных блюд для новогоднего стола

  • 30.12.2018, 17:59

Каждый найдет блюдо для себя.

Приближаются новогодние праздники – время, большую часть которого принято проводить за застольями и гуляньями, с друзьями и родственниками, с коллегами и бизнес-партнерами. Более того, по традиции, сама встреча Нового года – это масштабная трапеза, которая начинается вечером 31 декабря и заканчивается утром 1 января, пишет «Новое время».

Чтобы сделать свой Новый год и последующие выходные вкусными и порадовать свою семью и гостей, вам придется заранее продумать праздничное меню, вооружиться всеми необходимыми ингредиентами и на какое-то время поселиться на кухне. Впрочем, подготовка новогоднего стола создает праздничное настроение не хуже украшения елки или украшения дома. Проверено!

Журналисты предлагают раз в год закрыть глаза на вредность майонеза и приготовить любимый многими салат и еще шесть блюд для новогоднего стола.

Итак,

Классический оливье

Ингредиенты:

7 картофелин

5 морковок

6 шт маринованных огурцов

1 банка зеленого горошка

6 шт куриных яиц

300 г вареной колбасы

100 г сметаны

200 г майонеза

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца, все нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.

Пирог со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

340 г свежего или замороженного шпината

170 г сливочного сыра

1 шт луковица

70 г сыра фета

2 ст л оливкового масла

гранулированный чеснок

1 ч л итальянские травы

1 яйцо

1 ст л воды

2 рулона готового слоеного теста

Приготовление:

Промойте и порежьте шпинат, замороженный - разморозьте и слейте лишнюю жидкость. Нарежьте лук полукольцами. В сковороде разогрейте 2 ст ложки оливкового масла, слегка обжарьте лук. Добавьте шпинат, щепотку чеснока, смесь итальянских трав. Обжарьте шпинат с луком пару минут. Если будет лишняя жидкость, удалите. Выложите шпинат в глубокую миску, добавьте сливочный сыр и перемешайте до объединения ингредиентов.

На бумаге для выпечки раскатайте слоеное тесто в квадрат размером 33 Х 33 см. Вырежьте треугольники: у вас получится один большой треугольник и два маленьких. Перенесите меньшие треугольник на другую часть бумаги, соедините их в один большой. Это будет основа пирога. Выложите начинку поверх основы пирога, равномерно разровняйте и добавьте фету.

Закройте пирог большим треугольником. Сделайте надрезы ножом, так чтобы расстояние между ними было 3 см, скрутите их в направлении от себя. Взбейте яйцо с небольшим количеством воды и кисточкой смажьте весь пирог.

Куриные шашлычки в соево-медовом соусе

Ингредиенты:

12 куриных бедрышек, нарезанных на филе

125 мл меда

125 мл соевого соуса

60 мл устричного соуса

2 зубчика чеснока

1 ст л мелко тертого имбиря

1/2 ч л китайской приправы пять специй

2 ч л кунжутного масла

1 ст л поджаренного кунжута

Приготовление:

Смешайте курицу, мед, соевый соус, устричный соус, чеснок, имбирь, китайские пять специй и масло в большой миске. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час. Процедите курицу из маринада. Нанизывайте ее равномерно на вымоченные в воде бамбуковые шпажки.

Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Готовьте шашлычки, периодически переворачивая, в течение 8 минут или до готовности. Положите шампуры на блюдо. Посыпьте кунжутом.

Тосты с анчоусами и маслом из пастернака

(для ностальгирующих по бутербродам со шпротами)

Ингредиенты:

500 г пастернака, очищенного и нарезанного

60 г сливочного масла

1/3 чашки смеси молока и сливок

1/2 чашки базилика

1/4 чашки петрушки

1 зубчик чеснока

1/4 чашки оливкового масла

24 ломтика багета, нарезанные по диагонали

24 филе анчоуса

Приготовление:

В большой кастрюле с подсоленой водой варите пастернак до готовности, от 8 до 10 минут. Слейте воду и переместите его в кухонный комбайн. Добавьте сливочное масло, смесь молока и сливок, и пюрируйте до однородной массы. Поместите пюре в кастрюлю и готовьте на умеренно слабом огне, часто помешивая, до густоты, примерно 15 минут. Приправьте солью и перцем. Переложите в среднюю миску и накройте пищевой пленкой прямо поверх масла. Дайте остыть полностью, затем охладите на протяжении 30 минут.

В комбайне смешайте базилик, петрушку и чеснок и измельчите. Добавьте оливковое масло до однородной массы. Приправьте солью и перцем.

Разогрейте духовку до 400°. Положите ломтики багета на противень и смажьте обе стороны оливковым маслом. Запекайте в течение 8-10 минут, пока они не станут золотистыми, охладите.

Намажьте тосты маслом из пастернака и выложите на блюдо. Положите сверху анчоусы, сбрызните базиликовым маслом и подавайте.

Белые трюфели с горгондзолой

Ингредиенты:

180 г белого шоколада

50 мл сливок 33%

100 г сыра горгондзола

1 ч л лимонного сока

Измельченная сушеная клубника, орехи, вафли для посыпки

Приготовление:

Сливки довести до кипения и вылить на измельченный шоколад, размешать до однородности. Добавить раскрошенную горгондзолу и лимонный сок, все перемешать и поставить в холодильник на 2 часа. Скатать трюфели, размером примерно с грецкий орех, обвалять в посыпке. До подачи на стол хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Оладьи из цветной капусты с красной икрой

Ингредиенты:

3 яичных белка

1/4 ч л свежемолотого перца

6 ст л цельномолочного йогурта

1/2 ч л разрыхлителя

лососевая икра

1/4 ч л молотого тмина

1/4 ч л молотого кориандра

1/2 большой головки цветной капусты, мелко нарезанной на соцветия

1,5 ч л оливкового масла

Приготовление:

Разогрейте духовку до 350°. Вскипятите подсоленную воду, сварите в ней цветную капусту (2 минуты). Слейте всю воду, выложите капусту на противень, выстланный бумажным полотенцем, остудите и просушите полотенцами.

В маленькой миске смешайте 1/2 чайной ложки соли с разрыхлителем, тмином, кориандром, перцем. В большой миске взбейте миксером яичные белки со щепоткой соли на высокой скорости до образования твердых пиков. Добавьте цветную капусту и смесь специй.

Нагрейте большую антипригарную сковороду, слегка смажьте ее маслом. Выкладывайте по столовой ложке жидкого теста в сковороду и готовьте на умеренно сильном огне, пока они не подрумянятся, по 2 минуты с каждой стороны. Переложите оладьи на большой противень. Повторите с оставшимся жидким тестом.

В маленькой миске смешайте йогурт с 1,5 чайной ложки оливкового масла и приправьте солью. Разогрейте оладьи в духовке около 2 минут. Украсьте каждую 1/2 чайной ложки йогуртового соуса и икрой. Переложите на блюдо и подавайте.

Мини-чизкейки в баночках

Ингредиенты:

85 г белого шоколада

60 мл сливок 20%

250 г сливочного сыра

100 г сахара

125 мл сметаны

2 яйца

1 ч л ванили

Для основы:

2 ст л растопленного сливочного масла

150 г печенья

клюквенный джем

Приготовление:

Для песочной основы измельчить печенье в крошку, добавить масло, перемешать. Выложить основу на дно баночек, утрамбовать ложкой. Сверху выложить по пару столовых ложек джема.

Белый шоколад растопить. В большой миске смешать сливочный сыр, растопленный шоколад, сметану, сливки, сахар, яйца, ваниль. Перемешать венчиком до однородности и выложить слой полученной массы поверх джема.

Баночки ставим в противень, наливаем туда воду, чтобы дно баночек находилось в воде. Выпекаем в разогретой до 180° духовке около 25 минут.


популярное за неделю

Мнение

В ритме калейдоскопа
В ритме калейдоскопа Ирина Халип, «Новая газета»
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец