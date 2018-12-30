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Епископ Олег Буткевич: Декрет о «тунеядцах» может привести к развалу системы

  • 30.12.2018, 18:11
Алег Буткевіч
Фота: racyja.com

Епископ Витебской католической епархии считает, что Беларуси нужны глубокие реформы экономической системы.

Епископ Витебский Олег Буткевич затронул во время предрождественской пресс-конференции некоторые этические аспекты «тунеядства» как явления, пишет «Витебская весна».

"Вообще, если говорить про эти дела, они близки нам, так как касаются нашей жизни в обществе. Есть три момента, связанные между собой очень тесно.

И когда один из этих трех принципов нарушается, это всегда ведет к напряженности в обществе", - сказал глава Витебской католической епархии.

"Человек, живущий в обществе, должен уплачивать налоги, это является долгом. И сам Иисус Христос в свое время не уклонялся от этой обязанности", - говорит епископ.

При том, по его словам, Иисус выплачивал их таможенникам, которых в то время в Израиле очень не любили, так как собирали пошлину в пользу Римской империи.

"Более того, знаем его знаменитое изречение: "Отдайте кесарево кесарю, а Божие - Богу". Это первое", - подчеркнул епископ Витебский.

Работа - естественное право человека

"Работа есть правом и одновременно обязанностью для человека. Знаем, что Бог, создавая человека, возложил на него обязанность быть хозяином на той земле, которую для него создал. Велел ему заботиться, обрабатывать и беречь тот Эдемский сад, в который был помещен. Это означает обязанность труда", - сказал епископ.

"И это естественное право, заложенное в натуру человека", - добавил.

Подкрепил свои утверждения высказыванием апостола Павла: "... чтобы они, работая в покое, ели хлеб свой собственный".

Человек должен получать вознаграждение за работу

"И третий момент. Работодатель обязан награждать человека за его работу. И "Ветхий Завет" особым образом обращает на это внимание: тот, кто задерживает или лишает человека его зарплаты, то фактически является убийцей. Тот, кто лишает человека средств к существованию, проливает кровь", - сказал епископ.

Нужны реформы экономической системы

"И когда один из этих трех принципов нарушается, это почти всегда ведет к напряженности в обществе. А может и вообще привести к развалу системы", - высказал мнение руководитель Витебской епархии, приведя пример Советского Союза.

По словам Олега Буткевича, чаще это происходит, когда люди не получают зарплат или когда те заработки не соизмеримы с затратами на жизнь.

"И этот закон - естественный. Если он не выполняется, то изменить его или компенсировать каким-то другим - к хорошему результату не приведет. Поэтому должны быть более глубокие и основательные изменения и реформы всей экономической системы ", - сказал епископ Олег Буткевич.

"Надо исходить из его собственной жизненной ситуации. То есть насколько человек может в своей ситуации найти работу и насколько эта работа будет приносить ему тот заработок, который позволит вести достойную жизнь», - ответил епископ.

"Но повторюсь: если не выполняются указанные принципы, это ведет к коррупции, к желанию искать работу за пределами страны. Но это не свидетельствует о том, что мы «тунеядцы». Мы ищем эту работу, но хотим, чтобы эта работа обеспечивала меня и мою семью ", - подытожил епископ Витебский Олег Буткевич.


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