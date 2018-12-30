Банк России готовится к девальвации рубля 1 30.12.2018, 18:21

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Россияне не верят в национальную валюту.

Жители и центральный банк РФ готовятся к девальвации российского рубля: население увеличивает свои валютные сбережения, а ЦБ провел стресс-тест банков на готовность к обвалу курса рубля, пишет udf.by.

Для оценки использовались два сценария, в рамках которых рассчитывались потери банков от девальвации рубля. В первом сценарии, в рамках которого девальвация ожидалась на уровне средних оценок за последние 10 лет, потери банков были оценены в 109,7 млрд. рублей.

Во втором сценарии предполагался максимальный шок на уровне 2008–2009 годов и 2014 года. В этом случае, по оценке российского ЦБ, потери банков увеличатся на 21,23 млрд. рублей.

Зачем в ЦБ проводили данный тест, не сообщается. А ведь смысла в нем не должно быть, так как руководство Банка России ранее сообщало, что он борется с волатильностью курса и у него достаточно инструментов для этого. Более того стабильный рубль обещал гражданам страны президент РФ Путин, а валютные резервы РФ действительно позволяют легко погасить любой ажиотажный спрос на валюту. То есть, шоковая ситуация на валютном рынке РФ, по идее, невозможна.

Похоже, что Банк России хотел понять, что произойдет в том случае, если он, как это происходило ранее, устранится от реагирования на шоки в целях сохранения валютных резервов. То есть, банк готовится к девальвации рубля, которой он не будет препятствовать.

Готовятся к этому и жители России, которые увеличивают свои валютные сбережения и сокращают вклады в российских рублях. Так, в ноябре 2018 года физические лица снизили свои рублевые вклады в банках на 52 млрд. рублей. При этом отток рублевых средств населения наблюдался также в августе и в сентябре.

В то же время, валютные депозиты физических лиц в ноябре увеличились на 0,9 млрд. долларов, хотя перед этим снижались на протяжении трех месяцев подряд.

Похоже, что жители России, которые традиционно отдавали предпочтение национальной валюте, перестают в нее верить. И, к сожалению, сомнения имеют под собой веские основания, одно из которых — действия Банка России, который не только не справляется со сглаживанием колебаний курса рубля, но, похоже, не особенно-то и стремится это делать.

Возможно, российский ЦБ готовится к глобальному экономическому кризису, вероятность которого весьма велика.