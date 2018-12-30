Синоптики рассказали, какой будет погода на праздники 30.12.2018, 18:25

Завтра ожидается снег.

31 декабря (понедельник) погодные условия в нашей стране будет определять система фронтальных разделов, медленно смещающихся через республику в юго-восточном направлении. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -4..+3°С.

1 января (вторник) ночью сохранится влияние фронтов, перемещающихся на соседние районы России, утром и днем республика окажется на южной ветреной периферии обширного североатлантического циклона с центром над Финляндией. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью на большей части территории страны кратковременный снег. Утром и днем во многих районах республики осадки (снег, мокрый снег, по западной половине с дождем). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, днем по востоку метель. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная - днем -2..+5°С.