Виталий Портников: Путин вернул российскому паспорту роль оружия 30.12.2018, 18:36

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

В Кремле решили вернуться к упрощенному порядку предоставления гражданства жителям бывшего СССР.

Президент России Путин подписал закон, согласно которому упрощается порядок предоставления гражданства Российской Федерации «соотечественникам, проживающим в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима». Об этом для «Радio Свобода» пишет украинский журналист Виталий Портников.

По сути, в Кремле из-за желания оказать дополнительное давление на Украину решили вернуться к упрощенному порядку предоставления гражданства жителям бывшего Советского Союза, от которого отказались несколько лет назад.

Потому что паспорт тоже может быть оружием. Особенно российский паспорт. Напомню, что Российская Федерация неоднократно раздавала свои паспорта жителям проблемных регионов. Так в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Люди, которые там живут, не имеют к Российской Федерации никакого отношения. Однако получили российские паспорта просто на том основании, что были гражданами СССР. А уже потом Россия решила, что имеет полное право их защищать от тех стран, гражданами которых они являются на самом деле – Молдовы и Грузии.

С Украиной так уж случилось в Крыму: после аннексии этой территории ее жители получили российские паспорта, а Россия – возможность утверждать, что на полуострове теперь живут ее, а не украинские граждане. Но кто сказал, что подобный подход не может быть применен к оккупированным районам Донбасса? Так, для начала можно начать предоставлять гражданство тем, кто уже проживает на территории России, а потом окажется, что достаточно съездить в ближайший пограничный райцентр и получить паспорт в упрощенном порядке. И через несколько лет – если не месяцев – окажется, что на этой территории большинство населения граждане Российской Федерации и эта страна просто обязана их защищать от той страны, гражданами которой жители Донбасса являются на самом деле – Украина.

Если бы в Москве не были уверены в необходимости и возможности реализовать этот план, никто не стал бы принимать новый закон и возвращать российскому паспорту его старую проверенную роль кремлевского оружия.