Когда и как встречают Новый год в разных странах 30.12.2018, 18:56

Почему вообще существует такая разница.

У каждого народа, у каждой страны своя история, свои важные события, с которых все началось. Или природные явления, после которых можно подводить черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать новый год.

AdMe.ru расскажет про несколько стран, традиции встречи Нового года в которых так не похожи.

Китай встречает Новый год в феврале

Китайский новый год — праздник весны. Его наступление определяют по фазам Луны. И каждый год посвящен одному из 12 животных.

Обязательно обилие красного цвета в одежде, в украшениях домов и улиц, и обязательно должно быть очень шумно. Взрывы петард, громкие хлопушки, фейерверки — все это отпугивает злых духов и привлекает удачу. В домах прибираются, освобождают место для счастья. А к обильному ужину обязательно возвращаются домой даже те, кто работает или учится в других городах.

Наступление Нового года в Японии празднуют почти целый месяц

А вот в Японии Новый год отмечают по григорианскому календарю. Праздник начинается 25 декабря и продолжается почти месяц. Японцы украшают жилище композициями из бамбука, веток сливы и ели — это символизирует достаток, благополучие и любовь.

В канун Нового года японцы обязательно посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья. А в новогоднюю ночь угощают друг друга рисовыми лепешками белого и розового цвета — эти цвета приносят удачу.

Таиланд отмечает Новый год 13 апреля

Тайский Новый год Сонгкран знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю и наступление сезона дождей.

Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни сложно остаться сухим — люди из водяных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают прохожих и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это символизирует очищение, обновление и избавление от негатива, накопленного за год.

Бирманцы тоже отмечают Новый год в апреле — в даты, которые установит правительство

Примерно с 12 по 17 апреля Новый год наступает в Бирме (Мьянме). Праздник называется Тинджан. Чем больше шума и веселья — тем лучше, ведь так можно привлечь внимание богов дождя. На улицах устраивают настоящий потоп, обильно поливая прохожих из шлангов и ведер.

Молодые люди выражают почтение старшему поколению, моя старикам

голову шампунем из коры и бобов. А еще принято спасти рыбку из пересыхающего

водоема и отпустить ее в большое озеро, приговаривая: «Я отпускаю 1 раз,

чтобы 10 раз отпустили меня».

В Индии Новый год встречают несколько раз в году

В Индии встречают Новый год чаще, чем в любой другой стране мира. Традиционный индийский год, Гуди-падва, встречают в марте. В многочисленных штатах встречают Новый год по традиционным календарям проживающих там народов.

Один из самых ярких праздников — Бенгальский Новый год, Холи. Фестиваль

красок проходит в начале весны. В первый вечер сжигают чучело богини Холики, прогоняют скот через огонь и ходят по углям. А потом начинаются веселые гуляния, осыпания друг друга яркими красками и поливания крашеной водой.

Эфиопия встречает Новый год 11 сентября

11 сентября, когда заканчивается сезон дождей, в Эфиопии встречают Новый год

— Энкутаташ. Эфиопцы возводят высокие костры из эвкалипта и елей. На главной площади Аддис-Абебы собравшиеся горожане наблюдают, в какую сторону упадет обгоревшая вершина главного костра. В той стороне в наступившем году и будет самый обильный урожай.

Во время празднования носят традиционные одежды, ходят в церковь и в гости.

Дети в ярких нарядах раздают венки из цветов, ходят по соседям и за денежное вознаграждение девочки поют, а мальчики рисуют картинки.

В Саудовской Аравии вообще нет определенной даты наступления Нового года

В исламских странах, где отсчет лет идет от Хиджры (времени, когда пророк Мухаммед вывел мусульман из Мекки в Медину), год наступает в первый день месяца мухаррам. Дата наступления плавающая — каждый год она сдвигается на 11 дней. Поэтому определенной даты наступления Нового года не существует.

Но это никого и не беспокоит — в большинстве мусульманских стран Новый год

вообще никак не отмечают.

В Израиле Новый год наступает осенью

Еврейский Новый год Рош ха-Шана наступает в сентябре или октябре. В этот праздник принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу

жизни». В период празднования положено есть яблоки с медом, чтобы наступающий год был сладким.

Во время службы обязательно трубят в рог — шофар. Это символизирует вызов на Божественный суд и призывает к покаянию. Считается, что именно на Рош ха-Шана был создан первый человек Адам и произошло изгнание из рая.

В Италии Новый год встречают на улице поцелуями

На Новый год итальянцы выбрасывают из окон ненужный хлам и старые вещи. Считается, что чем больше старья выбросить, тем счастливее будешь в новом году. Италия отмечает наступление Нового года в ночь на 1 января. Народ выходит на украшенные, сверкающие гирляндами улицы, движение транспорта перекрывается, и на площадях устраиваются представления и фейерверки.

В Риме существует традиция в праздничную ночь прыгать с моста в реку Тибр на счастье. А в Венеции есть обычай целоваться в новогоднюю ночь. Площадь Святого Марка под бой часов и грохот салютов пестрит сотнями целующихся парочек.

Греция отмечает День святого Василия

1 января в Греции не только Новый год, но и День памяти Святого Василия,

покровителя малоимущих. Основное блюдо праздничного стола — василопита, пирог

с узорами из теста, ягод и орехов. Внутри запекается монетка на счастье -

кому выпадет кусочек пирога с монеткой, тот будет самым счастливым в новом

году. По преданию, именно так святой Василий раздал беднякам свое имущество.

Греческие дети ждут под Новый год подарков от святого Василия, а не от Санта-Клауса или деда Мороза. Дети оставляют на ночь башмаки у камина, чтоб наутро найти в них приятные сюрпризы.

В Шотландии ночь с 31 октября на 1 ноября считается началом нового года

Самайн — это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая и начала нового года. Когда было принято христианство, Самайн стал Днем всех святых, а предшествующая ночь — Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры — обязательный атрибут праздника. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыгают люди. Это древний ритуал очищения огнем. У кельтских народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового года.

В Великобритании есть места, где празднуют Новый год по старому стилю — 14 января

В Пембрукшире, в долине Гваун, есть небольшая деревня с узкими улочками и

упрямыми жителями. Вся Великобритания уже давным-давно перешла на

григорианский календарь, но жители этой деревушки продолжают встречать Новый

год по старому стилю, следуя традициям, сложившимся еще до 1752 года.

Новый год в долине Гваун наступает 13 января. Дети в этот праздник поют старинные песни на валлийском языке и ходят по соседям, выпрашивая сладости и подарки.

Бонус: а что это вообще за праздник такой — старый Новый год?

Старый Новый год возник во время перехода с юлианского календаря на григорианский, разница между которыми сейчас составляет 13 дней. Новый год по старому стилю наступает в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год встречают в России, во всех бывших республиках Советского Союза, в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории. В Македонии старый Новый год принято встречать на улице — соседи выносят и накрывают столы и вместе отмечают наступление Нового года по старому стилю. В Швейцарии старый Новый год называют «Старый день святого Сильвестра». А в Сербии его называют Сербским Новым годом. В Японии старый Новый год — это Риссюн, праздник начала весны.