закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Когда и как встречают Новый год в разных странах

  • 30.12.2018, 18:56

Почему вообще существует такая разница.

У каждого народа, у каждой страны своя история, свои важные события, с которых все началось. Или природные явления, после которых можно подводить черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать новый год.

AdMe.ru расскажет про несколько стран, традиции встречи Нового года в которых так не похожи.

Китай встречает Новый год в феврале

Китайский новый год — праздник весны. Его наступление определяют по фазам Луны. И каждый год посвящен одному из 12 животных.

Обязательно обилие красного цвета в одежде, в украшениях домов и улиц, и обязательно должно быть очень шумно. Взрывы петард, громкие хлопушки, фейерверки — все это отпугивает злых духов и привлекает удачу. В домах прибираются, освобождают место для счастья. А к обильному ужину обязательно возвращаются домой даже те, кто работает или учится в других городах.

Наступление Нового года в Японии празднуют почти целый месяц

А вот в Японии Новый год отмечают по григорианскому календарю. Праздник начинается 25 декабря и продолжается почти месяц. Японцы украшают жилище композициями из бамбука, веток сливы и ели — это символизирует достаток, благополучие и любовь.

В канун Нового года японцы обязательно посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья. А в новогоднюю ночь угощают друг друга рисовыми лепешками белого и розового цвета — эти цвета приносят удачу.

Таиланд отмечает Новый год 13 апреля

Тайский Новый год Сонгкран знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю и наступление сезона дождей.

Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни сложно остаться сухим — люди из водяных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают прохожих и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это символизирует очищение, обновление и избавление от негатива, накопленного за год.

Бирманцы тоже отмечают Новый год в апреле — в даты, которые установит правительство

Примерно с 12 по 17 апреля Новый год наступает в Бирме (Мьянме). Праздник называется Тинджан. Чем больше шума и веселья — тем лучше, ведь так можно привлечь внимание богов дождя. На улицах устраивают настоящий потоп, обильно поливая прохожих из шлангов и ведер.

Молодые люди выражают почтение старшему поколению, моя старикам

голову шампунем из коры и бобов. А еще принято спасти рыбку из пересыхающего

водоема и отпустить ее в большое озеро, приговаривая: «Я отпускаю 1 раз,

чтобы 10 раз отпустили меня».

В Индии Новый год встречают несколько раз в году

В Индии встречают Новый год чаще, чем в любой другой стране мира. Традиционный индийский год, Гуди-падва, встречают в марте. В многочисленных штатах встречают Новый год по традиционным календарям проживающих там народов.

Один из самых ярких праздников — Бенгальский Новый год, Холи. Фестиваль

красок проходит в начале весны. В первый вечер сжигают чучело богини Холики, прогоняют скот через огонь и ходят по углям. А потом начинаются веселые гуляния, осыпания друг друга яркими красками и поливания крашеной водой.

Эфиопия встречает Новый год 11 сентября

11 сентября, когда заканчивается сезон дождей, в Эфиопии встречают Новый год

— Энкутаташ. Эфиопцы возводят высокие костры из эвкалипта и елей. На главной площади Аддис-Абебы собравшиеся горожане наблюдают, в какую сторону упадет обгоревшая вершина главного костра. В той стороне в наступившем году и будет самый обильный урожай.

Во время празднования носят традиционные одежды, ходят в церковь и в гости.

Дети в ярких нарядах раздают венки из цветов, ходят по соседям и за денежное вознаграждение девочки поют, а мальчики рисуют картинки.

В Саудовской Аравии вообще нет определенной даты наступления Нового года

В исламских странах, где отсчет лет идет от Хиджры (времени, когда пророк Мухаммед вывел мусульман из Мекки в Медину), год наступает в первый день месяца мухаррам. Дата наступления плавающая — каждый год она сдвигается на 11 дней. Поэтому определенной даты наступления Нового года не существует.

Но это никого и не беспокоит — в большинстве мусульманских стран Новый год

вообще никак не отмечают.

В Израиле Новый год наступает осенью

Еврейский Новый год Рош ха-Шана наступает в сентябре или октябре. В этот праздник принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу

жизни». В период празднования положено есть яблоки с медом, чтобы наступающий год был сладким.

Во время службы обязательно трубят в рог — шофар. Это символизирует вызов на Божественный суд и призывает к покаянию. Считается, что именно на Рош ха-Шана был создан первый человек Адам и произошло изгнание из рая.

В Италии Новый год встречают на улице поцелуями

На Новый год итальянцы выбрасывают из окон ненужный хлам и старые вещи. Считается, что чем больше старья выбросить, тем счастливее будешь в новом году. Италия отмечает наступление Нового года в ночь на 1 января. Народ выходит на украшенные, сверкающие гирляндами улицы, движение транспорта перекрывается, и на площадях устраиваются представления и фейерверки.

В Риме существует традиция в праздничную ночь прыгать с моста в реку Тибр на счастье. А в Венеции есть обычай целоваться в новогоднюю ночь. Площадь Святого Марка под бой часов и грохот салютов пестрит сотнями целующихся парочек.

Греция отмечает День святого Василия

1 января в Греции не только Новый год, но и День памяти Святого Василия,

покровителя малоимущих. Основное блюдо праздничного стола — василопита, пирог

с узорами из теста, ягод и орехов. Внутри запекается монетка на счастье -

кому выпадет кусочек пирога с монеткой, тот будет самым счастливым в новом

году. По преданию, именно так святой Василий раздал беднякам свое имущество.

Греческие дети ждут под Новый год подарков от святого Василия, а не от Санта-Клауса или деда Мороза. Дети оставляют на ночь башмаки у камина, чтоб наутро найти в них приятные сюрпризы.

В Шотландии ночь с 31 октября на 1 ноября считается началом нового года

Самайн — это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая и начала нового года. Когда было принято христианство, Самайн стал Днем всех святых, а предшествующая ночь — Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры — обязательный атрибут праздника. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыгают люди. Это древний ритуал очищения огнем. У кельтских народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового года.

В Великобритании есть места, где празднуют Новый год по старому стилю — 14 января

В Пембрукшире, в долине Гваун, есть небольшая деревня с узкими улочками и

упрямыми жителями. Вся Великобритания уже давным-давно перешла на

григорианский календарь, но жители этой деревушки продолжают встречать Новый

год по старому стилю, следуя традициям, сложившимся еще до 1752 года.

Новый год в долине Гваун наступает 13 января. Дети в этот праздник поют старинные песни на валлийском языке и ходят по соседям, выпрашивая сладости и подарки.

Бонус: а что это вообще за праздник такой — старый Новый год?

Старый Новый год возник во время перехода с юлианского календаря на григорианский, разница между которыми сейчас составляет 13 дней. Новый год по старому стилю наступает в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год встречают в России, во всех бывших республиках Советского Союза, в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории. В Македонии старый Новый год принято встречать на улице — соседи выносят и накрывают столы и вместе отмечают наступление Нового года по старому стилю. В Швейцарии старый Новый год называют «Старый день святого Сильвестра». А в Сербии его называют Сербским Новым годом. В Японии старый Новый год — это Риссюн, праздник начала весны.


популярное за неделю

Мнение

В ритме калейдоскопа
В ритме калейдоскопа Ирина Халип, «Новая газета»
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец