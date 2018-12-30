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В Италии приняли согласованный с Евросоюзом проект бюджета

  • 30.12.2018, 19:08

Депутаты нижней палаты выразили доверие правительству страны.

Нижняя палата итальянского парламента после критики со стороны чиновников Европейского союза приняла проект бюджета на следующий год. За документ проголосовали 327 депутатов, против – 228 и лишь один парламентарий воздержался, передает итальянское агентство Ansa (перевод - «Зеркало недели»).

Итальянские депутаты выразили доверие правительству по пересмотру проекта основной сметы страны.

Первый проект финансового бюджета Италии на 2019 год был составлен с дефицитом 2,4% от ВВП страны. В нем предусмотрена возможность раннего ухода на пенсию, а также базовый доход для бедных людей. Предположительно, эти изменения обойдутся бюджету в 33,5 млрд евро, из которых 27,2 млрд окажутся в его дефицитной доле. В связи с этим европейские чиновники скептически восприняли появление такого документа, очевидно опасаясь повторения опыта Греции, которая допустила дефолт в 2015 году.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году. В 2019 году экономика прибавит 1,2%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и до 3,1% - в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.


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