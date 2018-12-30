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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив»

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  • 30.12.2018, 19:20

Белорусские хоккеисты одержали победу в последнем матче этого года.

Минское "Динамо" в последнем матче 2018 года обыграло в Ярославле "Локомотив" — 3:0, пишет «Прессбол».

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

ЯРОСЛАВЛЬ. "Арена-2000-Локомотив". Начало — в 19.30.

ЛОКОМОТИВ: Коновалов (Салак); Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Алексеев — Козун; Елесин — Кронвалл, Аверин — Коротков — Санников; Осипов — Черепанов, Юртайкин — Ильенко — Коршков; Апальков — Иванов — Фатеев; Кутузов, Червоненко.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А.Костицын; Блум (А) — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (К) — С.Костицын — Когалев; Китаров (А) — Литвинов — Гаврус; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Терещенко (Лисовец, Хенкель, 15.02). 0:2 — Когалев (Лисовец, Буйницкий, 21.28). 0:3 — А.Костицын (Буйницкий, 40.40).


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