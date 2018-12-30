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Фотофакт: Как выглядит «письмо счастья», которое присылают «тунеядцам»

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  • 30.12.2018, 19:46
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Житель Брагина получил «письмо счастья» от «тунеядской» комиссии.

Жителю Брагина пришло «письмо счастья» от постоянно действующей комиссии «по координации работы по содействию занятости населения». Ему предложили подтвердить занятость в экономике, сообщает tut.by.

Мужчина обратился в исполком с просьбой исключить его данные из базы «не занятых в экономике», а также проверить конституционность тунеядского декрета о содействии занятости.

Источник: tut.by

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по «содействию занятости населению» с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», включены около 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.


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