Кибератака привела к задержке выхода ряда крупных американских газет 30.12.2018, 19:53

ФОто: Укринформ

Она направлялась из-за рубежа.

Газета Los Angeles Times и несколько других крупных американских изданий столкнулись с кибератакой, в результате которой возникли серьезные сбои в печати и доставке их тиражей. От действий хакеров, в частности, пострадали издания, принадлежащие издательскому дому Tribune Publishing, в том числе газеты Chicago Tribune и Baltimore Sun, пишет «Голос Америки».

Los Angeles Times сообщила со ссылкой на осведомленный источник, что кибератака, судя по всему, проводилась из-за границы.

Атака привела к задержкам с распространением субботнего тиража Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun и других газет, пользующихся общей типографией в Лос-Анджелесе, сообщила газета Los Angeles Times.

Издательский дом Tribune Publishing, который также издает такие газеты, как New York Daily News и Orlando Sentinel, сообщил, что впервые обнаружил вирус в пятницу.

Los Angeles Times сообщила, что в результате атаки пострадали газеты Wall Street Journal и New York Times, которые печатаются в той же типографии.

Представитель Tribune Publishing Мариса Коллиас сообщила, что вирус поразил системы, используемые для печати «газет на всех наших площадях».

«Нет никаких свидетельств, что данные кредитных карт или персональные данные пользователей были поставлены под угрозу», – заявила Коллиас.

Большинство подписчиков газеты San Diego Union-Tribune в субботу остались без своего издания, поскольку вирус поразил системы компании и помешал печати тиража, сообщил редактор и издатель газеты Джефф Лайт на ее сайте.

Представитель министерства внутренней безопасности сообщила, что ведомство изучает ситуацию.

«Мы знаем о сообщениях о потенциальном киберинциденте, от которого пострадали несколько СМИ. Мы работаем с правительством и отраслевыми партнерами, чтобы лучше понимать ситуацию», – заявила представитель министерства Кэти Уолдмен.