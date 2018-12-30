Российский рубль завершил снижением самый сложный год с 2015-го 30.12.2018, 20:27

2,029

Фото: sostav.ru

Валюта РФ пережила две волны девальвации.

Российский рубль упал на последних торгах 2018 года, который обернулся для России ужесточением санкций, бегством иностранных инвесторов и схлопыванием "пузыря" carry-trade на рынке государственного долга, пишет finanz.ru.

Пережив две волны девальвации - на 10% в апреле и еще столько же в сентябре, - рубль встретил новогодние праздники на отметках 69,7525 за доллар и 80,0225 за евро.

За год, ставший худшим с 2015-го, курс американской валюты вырос на 12,1 рубля, или 21,8%; европейской - на 11,3 рубля, или 16,4%.

Тучи над рублем начали сгущаться в январе, когда Минфин резко увеличил скупку валюты на бирже, направляя на интервенции все доходы от нефти дороже 40: за первый квартал баррель подорожал на 5%, но рубль не смог отыграть у доллара ни копейки.

Апрельские санкции против «Русала» и путешествие в Солсбери двух россиян, называвших себя Петров и Боширов, окончательно перерезали нить, на которой держался валютный рынок: зарубежные инвесторы, за два года вложившие 22 млрд долларов в российский госдолг, начали выводить деньги.

За апрель-ноябрь они продали облигаций федерального займа на 553 млрд рублей, сократив свою долю на рынке в 1,5 раза. Суммарный отток капитала ускорился втрое и побил 3-летний рекорд (58,5 млрд долларов за 11 месяцев).

И хотя ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку, заманивая нерезидентов доходностью вложений в рубли, ключевые инвесторы в США и Европе не включили Россию в список покупок на 2019 год.

Morgan Stanley, управляющий крупнейшими в США биржевыми фондами EM, рекомендовал вместо РФ делать ставку на Бразилию и ЮАР, в то время как европейские держатели ОФЗ - Amundi, GAM Holding и Ashmore Group - жалуются на санкции и пытаются распродать бумаги, пока они не ушли в новое "крутое пике".

Впервые с 2014-го рынок госдолга завершил год падением: если в январе Минфин мог занимать на 10 лет под 7,5% годовых, то в декабре приходилось платить уже 8,7%.

Из-за санкций рубль превращается в бомбу замедленного действия, говорит главный аналитик Ashmore Ян Ден: хотя санкции многократно откладывались, угроза продолжает висеть как «дамоклов меч».

«Практически все факторы, влияющие на валютный рынок, говорят о потенциале снижения рубля в 2019 году», - предупреждают аналитики ИК «Доходъ»: повышение процентных ставок в США сулит отток капитала с развивающихся рынков, а цены на нефть уже рухнули на 40% из-за стремительного роста сланцевой добычи в США.

Первый фактор ослабит рубль на 5%, второй - еще на 6%, прогнозируют в ИК "Доходъ".

С 15 января к ним подключится ЦБ РФ, который вернется на рынок со скупкой валюты. Эскалация с Западом тем временем повышает вероятность санкций не только против госдолга, но и против банковской системы, говорит ведущий специалист информационно-аналитического центра «Альпари» Вероника Днепровская.

К концу года доллар будет стоить 73,5 рубля, прогнозирует ИК «Доход». А в моменте курс будет подниматься до 77 рублей, предупреждает Райффайзенбанк.