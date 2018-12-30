Сидоренко: Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику

Сидоренко: Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику2
- 30.12.2018, 20:33
Главный тренер хоккейного минского «Динамо» прокомментировал победу над «Локомотивом».
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0). Oб этом пишет tribuna.com>.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня завершали гостевую серию. В двух предыдущих матчах не смогли набрать очки, хотя играли неплохо. В Ярославле наконец добились успеха. Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику.
Сыграли организованно, правильно, дисциплинированно. Благодарен ребятам за то, как они выложились в этом матче.
Впервые в сезоне сыграли «на ноль». Акцентировали внимание на действиях в защите. Говорили, что важно подчищать пространство перед воротами, быстро переходить из обороны в атаку. В итоге смогли удачно забросить и довести дело до победы», – сказал Сидоренко.
Далее минчан ожидает домашняя серия, которая начнется 4 января. В соперниках СКА, ЦСКА и «Слован».