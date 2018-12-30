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Сидоренко: Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику

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  • 30.12.2018, 20:33
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru​

Главный тренер хоккейного минского «Динамо» прокомментировал победу над «Локомотивом».

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0). Oб этом пишет tribuna.com>.

«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня завершали гостевую серию. В двух предыдущих матчах не смогли набрать очки, хотя играли неплохо. В Ярославле наконец добились успеха. Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику.

Сыграли организованно, правильно, дисциплинированно. Благодарен ребятам за то, как они выложились в этом матче.

Впервые в сезоне сыграли «на ноль». Акцентировали внимание на действиях в защите. Говорили, что важно подчищать пространство перед воротами, быстро переходить из обороны в атаку. В итоге смогли удачно забросить и довести дело до победы», – сказал Сидоренко.

Далее минчан ожидает домашняя серия, которая начнется 4 января. В соперниках СКА, ЦСКА и «Слован».


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