Как правильно встретить Новый 2019 год 2 30.12.2018, 20:46

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Подборка советов, касающихся приготовлений ко встречи Нового 2019 года.

До Нового 2019 года осталось всего ничего, и многие если еще не вышли на финишную прямую в подготовке к его встрече, то всерьез начали задумываться об этом. Недаром ведь в народе бытует поговорка: "Как новый год встретишь, так его и проведешь", пишет 112.ua.

Где же лучше всего встречать Новый год, чтобы он был наиболее удачным, во что одеться и какими подарками и яствами порадовать близких?! Предлагаем ответы на главные вопросы по поводу приготовлений к новогоднему празднику.

Покровитель 2019 года: Кто он?

Очень многое при подготовке к встрече Нового года сегодня зависит от того, какое животное станет его покровителем.

Отметим, присуждение тотема временному периоду, прижившееся в нашей стране, – это чисто восточная традиция, тесно связанная с китайским лунным календарем.

Как известно, в нем, подобно знакам зодиака, 12 животных (Крыса, Бык, Тигр, Кот или Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца или Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан или Свинья), но их покровительство распространяется не на месяцы, а на годы.

Кроме этого, каждые два года меняется стихия животного. Интересно, что их пять, а не четыре, как принято считать: Земля, Дерево, Огонь, Металл и Вода. Эти стихии имеют собственные цвета: желтый (Земля), зеленый (Дерево), красный (Огонь), белый (Металл) и синий (Вода).

Также каждый год чередуются два начала – женское (Инь) и мужское (Янь).

Так, если 2018-й у нас был годом Желтой Земляной Собаки с энергией Янь, то следующий за ним будет годом Желтой Земляной Свиньи с энергией Инь.

И для того чтобы встретить его правильно, согласно китайским учениям, нужно принять во внимание как особенность характера животного-покровителя, так и его стихию и начало.

При этом также важно помнить, что начало года в китайском календаре – вовсе не 1 января. Оно приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля. То есть в 2019 году это 5 февраля. Поэтому если что-то будет не совсем в духе покровителя предстоящего года, особо унывать не стоит.

Где и с кем лучше всего встречать год Свиньи

Среди животных восточного календаря Свинья отличается смелостью и способностью к самопожертвованию. Она честна, добросовестна, крайне миролюбива, жизнерадостна и внимательна к близким.

Даже более, считается самым семейным животным: что бы Свинья ни делала и где бы ни была, все ее действия направлены на благосостояние семьи.

Соответственно, ее год, так же как и год Собаки, лучше всего встречать дома в кругу родных и близких людей.

Однако в отличие от своей предшественницы, Свинья любит достаток и торжество, поэтому к украшению жилища, своему внешнему виду и прочему нужно подойти с чувством, с толком, с расстановкой и отметить новогодний праздник "по-богатому".

Если же по каким-то причинам встретить Новый год дома с семьей вы не можете (в командировке застряли, например), обязательно нужно дозвониться к родным и успеть поздравить их с праздником до боя часов. А там уже как сложится, ведь главное – новогодний дух и настроение. Свинья вполне сможет вас понять и не наказывать строго.

Чем украсить жилище и что надеть на Новый год

Цветовая гамма грядущего года весьма разнообразна. Как уже отмечалось, главный его цвет – желтый. Поэтому в одежде, декоре помещения и праздничного стола лучше всего использовать мягкие пастельные цвета: желтый, песочный, оливковый, золотистый, коричневый, кофейный. Допускается нейтральный кремовый, а также белый.

Поскольку стихия года – Земля, то помимо названных также рекомендуется использовать природную гамму цветов (черный, зеленый, оранжевый, бирюзовый и др.).

При этом важно помнить, что сама Свинья не очень любит синий и красный, но хорошо относится к серому и бордовому.

Все, что бы вы ни надели, должно быть в свободном стиле. Строгие платья и костюмы, которые так были по духу Собаке, лучше оставить до следующего года, а в новогоднюю ночь отдать предпочтение ярким, легким и удобным нарядам, например, из льна, шелка или хлопка.

Из украшений идеально подойдет золото.

А вот прическа может быть незамысловатой: и беззаботный хвостик, и классическая коса, и короткая рваная стрижка, и длинные кудрявые локоны. Конечно же, этот совет больше касается женщин.

Для полноты образа им также можно сбрызнуть волосы блестящим лаком либо украсить прядки золотым дождиком или желтой мишурой.

Что же касается украшения жилища, то в доме обязательно должна быть живая ель или хотя бы пара еловых или пихтовых веничков, которые в последние годы как альтернативу новогоднему деревцу предлагают уличные торговцы. Их лучше всего украсить игрушками в цветовой гаме года.

Помимо этого, Свинья будет рада любым букетам из живых цветов и листьев.

Также можно создать композиции с глиняными кувшинами, деревянными поделками, гроздьями калины, рябины, шишками, каштанами или желудями.

Пригодятся и предметы, несущие в себе особое таинство и изящество. К примеру, свечи или ароматизированные лампы.

Отдельно стоит отметить, что символом года являются статуэтки со свинками или копилки.

При этом важно помнить, что главное – не переборщить со всем этим, ведь Свинья любит именно достаток, а не излишества.

К тому же, в самом доме должно быть чисто как никогда. Несмотря на распространенное мнение о нечистоплотности свиней, в действительности это животное любит чистоту, а грязь использует для избавления от кожных паразитов.

Что подать на новогодний стол

Праздничный стол для встречи года Свиньи лучше всего покрыть желтой, нежно-голубой или фиолетовой скатертью, ведь именно эти цвета из всей перечисленной выше цветовой гаммы будут привлекать удачу в 2019 году.

Разномастную посуду следует убрать подальше в шкаф, а вот новые сервизы, хрустальные пиалы и изящные бокалы очень пригодятся. Свинья будет рада благородному приему.

Первое, что должно радовать глаз на новогоднем столе, – блюдо с фруктами (цитрусовыми, яблоками, грушами) и палочками корицы.

Среди прочего (хотя Свинья достаточно всеядна) на праздничном столе должны быть яства из овощей, грибов и различных круп.

Допускаются угощения из рыбы и яиц. Мясо подойдет любое, кроме самой свинины: кролик, утка, курица, говядина, баранина.

При этом стоит отметить, что Свинья — животное неприхотливое, поэтому и блюда к Новому году следует готовить несложные, но разнообразные и вкусные. Их должно быть много, но сами порции допускаются небольшие.

Из десертов предпочтение следует отдать шоколадным тортам, пирогам или рулетам с ягодной начинкой, конфетам с орешками, сдобе с цукатами и блинам.

Какие лучше всего дарить подарки на год Свиньи

Идеальных подарков в год Свиньи несколько. Это может быть то, что пригодится в домашнем хозяйстве: современная бытовая техника, кухонная утварь, посуда, садовый инвентарь, постельное белье или пижама. Но в таком случае лучше прежде посоветоваться с человеком, которого вы собираетесь одарить, или даже пойти с ним и вместе выбрать новогодний подарок.

Если же ваши близкие стесняются говорить о том, что хотели бы под елочку, вполне можно подарить сами деньги. Их нужно положить не в яркий конверт или даже не конверт, а завернуть в подарочную упаковку.

Также хорошо дарить в год Свиньи украшения и предметы антиквариата.

В то же время людям, любящим сюрпризы и веселье, можно подарить и недорогой подарок. Главное - от души. Лучше всего в числе таких подарков - сделанные своими руками: вязаные салфетки, бумажные поросятки или разделочные дощечки. Здесь уж ваша фантазия и мастерство.

При этом даже самый маленький, незначительный подарок нужно обернуть в шикарную упаковку.

Как встречать 2019 год

Год Свиньи, как и любой другой год, независимо от того, где и с кем вы находитесь, как оделись и украсили дом, что поставили на праздничный стол и положили под елку, следует встречать в хорошем настроении.

Только человеку с улыбкой на лице и живым огоньком в глазах под силу преодолеть все трудности, которые возникают на его пути. Будь то безденежье или надвигающиеся президентские выборы.

Иными словами, лишь хорошего настроения вам сегодня и на все последующие дни в 2019 году.